تناول العشاء في وقت متأخر يضرّ بصحة القلب

لندن ـ أوصى خبراء على ضرورة تناول وجبة العشاء قبل الساعة 7 مساء، محذرين من أن تناول هذه الوجبة في وقت متأخر يضرّ بصحة القلب أكثر من تناول طعام يحتوي على كميات عالية من الملح.

ودرس أخصائيو القلب في جامعة تركية حالة أكثر من 700 رجل وسيدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم بهدف تحديد تأثير النظام الغذائي وتوقيت تناول الوجبات على صحتهم.

وتوصل العلماء الى ان تناول العشاء بشكل دائم في وقت متأخر يؤثر كبير على مستوى ضغط الدم خلال الليل.

ويذكر أن تناول الطعام في وقت متأخر يزيد من إنتاج هرمونات التوتر مثل الأدرينالين.

وأمر اللواء خالد الشاذلي بوضع خطة بحث وسرعة إلقاء القبض على المتهم، وتبين أن زوجته وتدعى (ا) ربة منزل، هي المتهم الرئيسي وتبين أنها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

واعترفت المتهمة بقتل زوجها إثر التشاجر معه سبب سوء سلوكه والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وأقرت بطعنه بسكين المطبخ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على السكين المستخدم فى الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4976 إداري المركز لسنة 2016، وأمر اللواء مصطفى مقبل مدير الأمن بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.