نتنياهو: لم اتخذ قراراً بحضور اجتماع مع عباس برعاية روسيا

تل ابيب - د ب ا- صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لم يتخذ بعد قراراً بالمشاركة في الاجتماع الذي تسعى روسيا إلى عقده بمشاركته مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في موسكو.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء الخميس، خلال لقائه ممثلين عن وسائل الاعلام في الوسط العربي، حسبما ذكرت الجمعة الاذاعة الاسرائيلية.

وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأنه يستطيع الجلوس مع عباس لوحدهما وحل القضايا العالقة.

وقال نتنياهو أنه يريد دولة للشعب اليهودي يعيش فيها جميع الاطياف.

كانت مصادر فلسطينية مطلعة قد ذكرت مؤخراً، أن جهوداً دولية وعربية كبيرة تبذل لعقد قمة بين عباس ونتنياهو في العاصمة الروسية موسكو برعاية الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن عباس لم يعط رداً نهائياً.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء الماضي ، أن عباس يشترط أولاً تنفيذ إسرائيل التزاماتها القديمة، بما في ذلك الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين القدامى قبل عقد اللقاء.

وأضافت أنه يريد أيضاً تركيز كل الجهود الروسية والمصرية والأردنية، وأي جهود أخرى، ضمن المبادرة الفرنسية التي يفترض أن تتوج بعقد مؤتمر سلام دولي نهاية العام.