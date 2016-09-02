مصادر: ميركل لا تنأى بنفسها عن قرار البرلمان الألماني بشأن الأرمن

برلين - رويترز – قالت مصادر ألمانية مطلعة، إن المستشارة أنجيلا ميركل أكدت لزعيم الكتلة البرلمانية لحزبها المحافظ، إنها لا تنأى بنفسها عن قرار أصدره البرلمان وأثار التوتر مع تركيا بشأن اعتبار أعمال القتل التي ارتكبها الجنود العثمانيون بحق الأرمن عام 1915 إبادة جماعية.

ونقلت المصادر عن فولكر كودر رئيس كتلة الحزب الديمقراطي المسيحي في البرلمان، قوله خلال اجتماع لأعضاء الحزب إنّه تحدث مع ميركل التي أكّدت له تمسكها بموقفها.

وأضاف كودر أن ميركل أشارت إلى أنها صوتت دعماً للقرار خلال اجتماع للحزب سبق التصويت في البرلمان على الرغم من أنها لم تكن موجودة في جلسة التصويت في البرلمان في يونيو حزيران.

وأشارت المصادر إلى أن وزيري الاقتصاد زيجمار جابرييل والخارجية فرانك فالتر شتاينماير، غابا بدورهما عن جلسة البرلمان في ذلك الحين.