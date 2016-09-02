كانتي يكشف رفضه إغراءات مورينيو

باريس ـ أكد نجولو كانتي، لاعب خط وسط ليستر سيتي السابق، والمنتقل حديثًا لصفوف تشيلسي، أن مانشستر يونايتد حاول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت الأربعاء الماضي.

وفضل الدولي الفرنسي الانتقال إلى البلوز مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، رغم محاولات جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال كانتي، في تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس″ البريطانية، أمس، الخميس، “لقد كان أمرا خياليا أن أتلقى اتصالا هاتفيا من مورينيو، رغم أنني تلقيت تحذيرات سابقة بأنني سأتعرض لإغراءات كبيرة من جانب الأندية”.

وتابع كانتي “لقد استمعت للأسباب التي تدفعني لاختيار يونايتد، لكني في نفس الوقت كنت مترددًا حول البقاء في ليستر سيتي، أو الرحيل”.

واختتم الدولي الفرنسي حديثه بقوله “مفاوضاتي مع يونايتد كانت تسير بشكل جيد، ولكني حين تحدثت مع (أنطونيو) كونتي شعرت بالارتياح”.