مقتل مجند وإصابة 4 مدنيين في حادثين منفصلين شمالي سيناء

القاهرة - الأناضول – قُتل مجند مصري وأصيب أربعة مدنيين، الجمعة، في حادثين منفصلين بسيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “مجنداً يدعى كريم مصطفى السيد لقي حتفه برصاص قناصة في استهداف لكمين (حاجز أمني) الماسورة بمدخل مدينة رفح”.

وفي واقعة أخرى، أصيب أربعة مدنيين من أسرة واحدة بشظايا متفرقة في الجسد نتيجة سقوط قذيفة هاون أطلقها مجهولون على منزل بقرية “الظهير” جنوب الشيخ زويد، حيث تم نقل المصابين لمستشفى العريش العسكري.

ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الحادثين، كما لم يصدر بيان من الجيش حول الحادث حتى الساعة 9:40 تغ.

وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيمي “أجناد مصر”، و”أنصار بيت المقدس، والأخير أعلن، في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة زعيم تنظيم “الدولة الاسلامية”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.