أغلى 10 لاعبين عرب في العالم

لندن ـ تخطى الدولي الجزائري إسلام سليماني أغلى لاعب عربي, المبلغ الذي انتقل به المغربي مهدي بن عطية من روما الإيطالي إلى بايرن ميونخ الألماني.

وانتقل سليماني من سبورتينج لشبونة البرتغالي إلى ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 30 مليون يورو.

وفيما يلي أغلى 10 صفقات في العالم، بحسب موقع “دوت مصر”:

1. الجزائري إسلام سليماني من سبورتينج لشبونة إلى ليستر سيتي مقابل 30 مليون يورو.

2. المغربي مهدي بن عطية من روما الإيطالي إلى بايرن ميونخ الألماني مقابل 28 مليون يورو.

3. المغربي سوفيان بوفال من ليل الفرنسي إلى ساوثهمبتون الإنجليزي مقابل 18.7 مليون يورو.

4. المصري محمد صلاح من بازل السويسري إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 16,5 مليون يورو.

5. المغربي مبارك بوصوفة من إنجي الروسي إلى لوكوموتيف موسكو مقابل 15 مليون يورو.

6. المغربي حكيم زياش من تونتي الهولندي إلى أياكس أمستردام مقابل 11 مليون يورو.

7. المغربي يونس بلهندة من مونبلييه الفرنسي إلى دينامو كييف الأوكراني مقابل 11 مليون يورو.

8. المغربي عبد العزيز برادة من خيتافي الإسباني إلى الجزيرة الإماراتي مقابل 10 ملايين يورو.

9. التونسي يوسف المساكني من الترجي التونسي إلى لخويا القطري مقابل 9ملايين يورو و900 ألف.

10. السعودي يحيى الشهري من الاتفاق إلى النصر مقابل 9 ملايين يورو و700 ألف.