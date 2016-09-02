رئيسة كوريا الجنوبية: منظومة “ثاد” الصاروخية لحمايتنا من التهديد الشمالي

كوريا الجنوبية - الأناضول – قالت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه، إنه في حال زوال التهديدات العسكرية من قبل كوريا الشمالية، لن تكون هناك حاجة لنشر بلادها منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدمة (ثاد).

وأضافت بارك في لقاء مع وكالة “روسيا سيغودنيا” الروسية، قبيل مشاركتها في المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا، إن حكومة بلادها ليست لديها نية ولا خطة، لاستهداف بلد ثالث عبر منظومة “ثاد”.

وأعربت بارك عن أملها في عقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخصوص المسائل المتعلقة بكوريا الشمالية، كما أعربت عن تطلعها لاستمرار تعاون بلادها مع روسيا، من أجل إحداث تغييرات على المدى الطويل، في مسائل من قبيل حل قضية السلاح النووي وصواريخ كوريا الشمالية، وإعطاء دفعة قوية للتنمية المشتركة بين البلدين، وبين دول منطقة الشرق الأقصى.

وتعارض الصين وروسيا، نشر منظومة “ثاد” في كوريا الجنوبية، باعتبارها ستزيد من التوتر العسكري في منطقة الشرق الأقصى.

وكان المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون، أعلنوا أنه سيتم الانتهاء من نشر منظومة “ثاد”، في بلدة “سونغ جو” بكوريا الجنوبية، بنهاية العام المقبل.