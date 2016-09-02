روسيا : سنعزز الحوار مع تركيا حول مكافحة الإرهاب

موسك - د ب أ – أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الحوار الروسي الأمريكي حول مكافحة الإرهاب يتركز على فصل المعارضة عن الإرهابيين بسوريا، مؤكدة أن موسكو ستطور الحوار مع أنقرة في هذا المجال.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن إيليا روجاتشوف، مدير قسم التحديات والأخطار الجديدة التابع للخارجية الروسية، خلال حديثه معها، الجمعة، إن “الجانب الأمريكي وعد منذ زمن طويل بفصل ما يسمى المعارضة المعتدلة عن تنظيم “جبهة النصرة” في شمال سوريل، إلا أن عملية الفصل هذه لا تزال تتعثر”.

وأوضح أن واشنطن لا تزال توجه أسئلة إلى موسكو بهذا الشأن، وتعترض على توجيه القوات الجوية الروسية ضربات إلى مواقع تابعة للمعارضة المعتدلة، مشيراً إلى أن المماطلة في الفصل بين المعارضة والإرهابيين تثير أسئلة كثيرة وحتى شبهات لدى الجانب الروسي.

من جهة أخرى أكد روجاتشوف استمرار تغذية المعارضة السورية و”جبهة النصرة” عبر الحدود التركية السورية، مشيراً إلى أن المماطلة في الفصل بين المعارضة والإرهابيين تساعد التنظيم المذكور على المناورة وعلى تشكيل تحالفات بمشاركة فصائل معارضة.

وأضاف أن هذا الوضع يخلق أجواء متناقضة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

إلا أن الدبلوماسي الروسي، أكد أن موسكو ستطور وستعزز الحوار مع أنقرة بشأن مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى وجود أسئلة كثيرة لدى روسيا بهذا الشأن.

وقال روجاتشوف إن موسكو تعلق بعض الآمال على استئناف الحوار في هذا المجال قريباً، معرباً عن أمله في أن يرد الجانب التركي بالمثل.