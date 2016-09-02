يلدريم: تركيا تتطلع إلى علاقات أفضل مع مصر وسوريا في المستقبل

أنقرة - رويترز – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة، إن تركيا تهدف إلى تطبيع علاقاتها مع مصر وإصلاح علاقاتها بسوريا في المستقبل.

وأضاف في إفادة تلفزيونية مع وزراء، “إن شاء الله سيكون هناك تطبيع مع مصر وسوريا. بدأت تركيا محاولة جادة لتطبيع العلاقات مع مصر وسوريا.”

ولم يعلن يلدريم جدولاً زمنياً لإصلاح العلاقات مع الدولتين. ويقول محللون إن أي تحسن سيمثل تغيراً آخر في السياسة الخارجية الإقليمية لتركيا بعد أن أصلحت علاقتها بإسرائيل وروسيا.

ولم يحدد جدولاً زمنياً لذلك ويقول محللون إن أي تحسن سيمثل تحولاً في سياسة تركيا الخارجية في المنطقة والتي اتسمت بشكل متزايد بالعملية.

ولطالما دعت تركيا لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد في إطار حل سياسي لجارتها التي مزقها الصراع، لكنها في الآونة الأخيرة كانت أقل إصراراً على رحيله الفوري في ظل قلقها من احتمال تقسيم سوريا وإقامة منطقة خاصة بالأكراد على حدودها.

وتوترت العلاقات مع مصر منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وكانت لتركيا علاقات وثيقة مع أول رئيس لمصر ينتمي للتيار الإسلامي.

ويقول محللون إن قرار تركيا إعادة بناء العلاقات مع إسرائيل والتي توترت بشأن القضية الفلسطينية والعلاقات الروسية التي تدهورت بسبب إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية فوق سوريا هو مؤشر على نهج أكثر عملية في السياسة الخارجية التركية.