ألمانيا تصر على السماح لنوابها بزيارة جنود في قاعدة تركية

برلين - رويترز – قال متحدث باسم الخارجية الألمانية الجمعة، إن مسؤولين ألماناً أبلغوا تركيا بأنه ينبغي السماح للمشرعين الألمان بزيارة 250 جندي ألماني متمركزين في قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا، ويتوقعون إتمام زيارة مقررة في أكتوبر تشرين الأول.

وقال المتحدث ماتياس شيفر إن مسؤولين أتراكاً وألماناً لا يزالون يجرون محادثات بشأن المسألة. وأضاف أنه لم يتضح بعد كيف سيستجيب مسؤولون أتراك إلى طلبات من مشرعين لزيارة القاعدة في أكتوبر تشرين الأول.

ومنعت تركيا المشرعين من زيارة القاعدة رداً على تصويت البرلمان الألماني في يونيو حزيران، باعتبار مذبحة الأرمن التي ارتكبتها القوات العثمانية عام 1915 “إبادة جماعية”. وقال مسؤولون ألمان إن القرار ليس ملزماً قانوناً.