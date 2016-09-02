القضاء الفرنسي يشدد مراقبة النساء العائدات من سوريا

باريس- أ ف ب- يشدد القضاء الفرنسي مراقبة النساء العائدات من سوريا بعد ان كان قلل من خطورتهن، كما اعلن مدعي باريس فرنسوا مولانس، المسؤول عن التحقيقات حول الاعتداءات الجهادية.

واعرب المدعي في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الجمعة عن قلقه حيال عودة الجهاديين الفرنسيين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الاسلامية الذي اعلن مسؤوليته خصوصا عن اعتداءات تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس (130 قتيلا) ونيس في تموز/ يوليو (86 قتيلا).

واضاف مولانس ان “مئات النساء سيعدن من سوريا”. وقال “كنا على الارجح نشكك كثيرا في البداية بالقول انهن يلتحقن بأزواجهن ويقتصر عملهن على القيام بمهمات منزلية في سوريا”.

وتابع “انهن يتعرضن بصورة منهجية للاحتجاز حاليا ويتم توقيفهن على ذمة التحقيق”. وحتى اليوم، تم توجيه التهم الى 59 منهن في فرنسا، 18 اودعن السجن.

وكشف مدعي عام باريس ايضا عن ازدياد حالات فتيات قاصرات، مقيمات في فرنسا “يثرن القلق الشديد”. وقال “انهن احيانا وراء مشاريع ارهابية”.

وقد وجهت التهمة حاليا في فرنسا إلى ثلاثة وعشرين شابا و12 فتاة تقل اعمارهم عن 18 عاما، في ملفات ارهابية.

من جهة اخرى، حذر مولانس من ان بعض الفتيان الذين توجهوا مع ذويهم الى سوريا “وظهروا في اشرطة فيديو لاعدامات او يتلقون تدريبات عسكرية، سيشكلون قنابل مؤقتة فعلية” فور عودتهم إلى فرنسا.

واضاف ان “حوالى عشرين” من القاصرين يقاتلون حاليا في المنطقة العراقية-السورية.

وقال مولانس ان 2000 فرنسي توجهوا مباشرة أو يرغبون في التوجه إلى سوريا، بينهم حوالى 700 في المكان.