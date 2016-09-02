الجيش التركي: تدمير مواقع لتنظيم لدولة في ضربات جوية تركية على شمال سوريا

أنقرة- رويترز- قال الجيش التركي إن ضربات جوية تركية دمرت ثلاثة مبان يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا الجمعة في أحدث تطورات عملية عبر الحدود لقوى تدعمها تركيا وبدأت قبل 10 أيام بهدف هزيمة الإسلاميين المتشددين والمسلحين الأكراد.

وقصفت الطائرات الحربية قريتي عرب عزة والغندورة اللتين تقعان إلى الجنوب من الحدود التركية وغربي بلدة جرابلس التي كانت أول بلدة تسقط في أيدي القوى المدعومة من تركيا لدى عبورها الحدود في 24 أغسطس آب ودخولها سوريا.

وقالت تركيا إنها ترغب في تطهير قطاع من الأراضي يمتد 90 كيلومترا على حدودها مع سوريا.