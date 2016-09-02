السعودية تعلن الإثنين 12 سبتمبر أول أيام عيد الأضحى

الأناضول- أعلنت المملكة العربية السعودية، أن السبت، هو غرة شهر ذي الحجة، وأن وقفة عرفة ستكون الأحد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، وعيد الأضحى الإثنين الذي يليه.‎‎

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الجمعة، إنها “عقدت بمقرها بمدينة الرياض جلسةً مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1437 هـ، متحريةً ما يردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1437 هـ”.

وأضافت “بعد الاطلاع على ما ورد من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص ودراسته، تبين أنه لم تكتمل البينة على ثبوت رؤية الهلال بعد مغرب ذلك اليوم، ولهذا سيكون اليوم الجمعة الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول 2016 هو المكمل لشهر ذي القعدة، والسبت هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1437ه”.

وأشارت إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الأحد الحادي عشر من سبتمبر، وعيد الأضحى يوم الإثنين الذي يليه.

ومن شأن معرفة اليوم الأول من ذي الحجة أن تحدد أيام مناسك الحج، خصوصاً يوم الثامن من ذي الحجة أو يوم التروية حيث يذهب الحجاج إلى منى، واليوم التاسع حيث يقفون في عرفة ثم يفيضون إلى مزدلفة، واليوم العاشر الذي ينحرون فيه ويرمون جمرة العقبة، إضافة إلى أيام التشريق حيث يرمون الجمرات.

وتتبع الدول الإسلامية، السعودية، في تحديد بداية شهر ذي الحجة، الذي يؤدي فيه ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم، فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

وخلافاً لعيد الفطر، تحتفل الغالبية العظمى من الدول الاسلامية (باستثناء عدد محدود) بعيد الأضحى في نفس الوقت مع السعودية، حيث لا ينظر في هذه الحالة إلى رؤية الهلال، ولكن إتباعاً لوقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات الذي يشكل الركن الأعظم من فريضة الحج.