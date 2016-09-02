الإفراج عن 24 أسيراً في صفقة تبادل بين المقاومة والحوثيين في مأرب اليمنية

مأرب- الأناضول- قالت مصادر يمنية إنه تم الإفراج، الجمعة، عن 24 أسيراً، في صفقة تبادل بين “المقاومة الشعبية” الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، بمحافظة مأرب شرقي البلاد.‎

وقال سليم علاو، منسق منظمة “هود” (غير حكومية) في محافظتي مأرب والجوف للأناضول، إن “صفقة لتبادل الأسرى، اُستكملت، اليوم، بين المقاومة الشعبية والحوثيين، قادت إلى الإفراج عن 12 أسيراً من كل طرف”.

وأضاف علاو أن الصفقة تمت في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الجيش الحكومي والمقاومة الشعبية، وبإشراف الهلال الأحمر اليمني في المحافظة، وعبر وساطات من شيوخ قبليين مقربين من جماعة “أنصار الله”.

بدورها قالت “مؤسسة الأسرى والمفقودين”، التابعة للحوثيين في بيان على صفحتها في موقع “فيسبوك” إنه “جرى الإفراج عن 12 أسيراً للجيش واللجان الشعبية (تابعة للجماعة)”.

ونشرت المؤسسة في بيان مقتضب، أسماء المفرج عنهم، مشيرةً إلى أن العملية تمت بعد “عملية تفاوض مع بعض المجموعات المسلحة في مأرب”.

ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي “الحوثيين” وقوات “صالح” من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.

ولا تتوفر أرقام دقيقة عن أعداد الأسرى لدى أطراف النزاع في اليمن.