قبلة لمضيفة طيران الإمارات تقود رجلًا تنزانيًّا إلى السجن

دبي ـ أمرت محكمة إماراتية بحبس مسافر 3 أشهر ثم ترحيله من الدولة بعد إقدامه على تقبيل إحدى مضيفات طاقم طيران الإمارات.

وجرّمت محكمة دبي مسافراً تنزانياً يبلغ من العمر 42 عاماً، بتهمة التعدي جنسياً على سيدة، إذ قام خلال الرحلة بمناداة إحدى المضيفات الأمريكيات على الطائرة، وطلب منها التقاط صورة سيلفي معه، وما إن وقفت بجانبه لأخذ الصورة، حتى احتضنها وقام بتقبيلها.

ووقعت الحادثة خلال رحلة من تنزانيا إلى دبي في إبريل من العام الجاري، إذ قالت المضيفة البالغة من العمر 25 عاماً إنها قامت بدفع الرجل بعيداً عنها بعد أن قبلها من رقبتها.

وقالت شرطة دبي، إن المتهم اعترف بالواقعة، لكنه عاد لينكرها خلال استماع المحكمة له في يونيو الماضي، إلا أن المحكمة أدانت المسافر التنزاني، وقررت ترحيله خارج البلاد فور تأديته فترة الحكم.