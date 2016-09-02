حافظة نقود تغير حياة مشرد

لندن ـ لم يكن رجل مشرد في تايلند يتوقع أن تنقلب حياته رأساً على عقب، بعد أن وجد حقيبة في الشارع تحتوي على مبلغ من النقود وعدد من البطاقات البنكية، وكان هذا التصرف النبيل سبباً في حصوله على عمل ومنزل ليعيش فيه.

وكان وورالوب (44 عاماً) يتجول في الشوارع كعادته، عندما شاهد رجلاً يسقط محفظته، ولم يفكر للحظة بالاحتفاظ بها، وحاول اللحاق بصاحبها، لكنه لم يتمكن من ذلك، فما كان منه إلا أن توجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسليمها بحسب موقع أوديتي سنترال.

ولم يكن وورالوب يملك ما يسد رمقه عندما وجد المحفظة التي كانت تحتوي على مبلغ يعادل حوالي 580 دولاراً، ويمكن لهذا المبلغ أن يشتري له الطعام ويؤمن له مأوى لعدة أيام أو ربما أسابيع، وفقا لموقع 24 الإخباري.

وتأثر صاحب المحفظة نيتي بونغريانغيوس (30 عاماً) بأمانة الرجل المشرد، بعد أن اتصلت به الشرطة وأعادت إليه محفظته، فما كان منه إلى أن عرض على وورالوب وظيفة في مصنع بالعاصمة بانكوك مقابل راتب شهري يعادل حوالي 300 دولار، بالإضافة إلى سكن يغنيه عن العيش في الشوارع.

ولم يكن صاحب المحفظة على علم بأنه فقدها بالأصل، إلا بعد أن اتصلت به الشرطة، واكتشف أن شيئاً لم ينقص من المحفظة، وكانت دهشته كبيرة عندما علم أن الشخص الذي أعادها هو مشرد لا يملك شيئاً من حطام الدنيا، فقرر في البداية تقديم مكافأة بسيطة له، لكنه وجد طريقة أفضل لرد الجميل، من خلال منحه فرصة للحياة بشكل طبيعي.