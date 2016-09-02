عدم إكمال وجبتك يعرضك للغرامة

لندن ـ تناول طبقك كاملا، عبارة تكررت كثيرا خلال فترة الصغر والآن تتبناها بعض المطاعم.

ولكن بدلا من الاضطرار للجلوس إلى الطاولة حتى إنهاء الطبق بأكمله كشكل من أشكال العقاب، سوف يضطر رواد المطعم لدفع غرامة.

وأحد أصحاب هذه المطاعم هو جويو لوان الذي يغرم الأشخاص الذين لا ينهون أطباقهم في مطعمه “تيست 120” في جنوب غرب ألمانيا.

وفي حين أن المطعم ليس بوفيه مفتوح إلا أنه يسمح للزبائن بتناول ما يشاءون من الطعام خلال 120 دقيقة، وبالنسبة للزبائن الذين يطلبون أكثر مما يستطيعون إنهاؤه يدفعون غرامة فوق الفاتورة.

ويقول جويو لوان (40 عاماً) “بصفتك مالك مطعم فأنت لا تريد بالطبع أن تغضب زبائنك، ولكن بعضهم يستغلون خيار (كل حتى تشبع)”.

يعمل لوان في مجال المطاعم منذ أكثر من 20 عاما ويعلم جيدا كمية الطعام التي تتبقى فوق الأطباق في البوفيه.