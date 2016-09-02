 مقاتلون سوريون يسقطون هليكوبتر روسية في هجوم حماة





بيروت- رويترز- قال معارضون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي المعارضة دمّروا طائرة هليكوبتر، يعتقد أنها روسية، بصاروخ تاو اليوم الجمعة في محافظة حماة، حيث يشنون هجوماً كبيراً في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لنظام بشار الأسد.

وقالت جماعة “جيش العزة”، التي تحارب تحت لواء “الجيش السوري الحر”، في بيان، إنه تم “تدمير طائرة مروحية روسية” قرب قرية رحبة خطاب، على بعد نحو خمسة كيلومترات شمال غربي مشارف مدينة حماة، التي يسيطر عليها النظام.

ونشر “جيش العزة” مقطع فيديو على الانترنت يظهر طائرة هليكوبتر وهي تنفجر ويتصاعد دخان أسود كثيف بعد سقوطها. كما أظهر مقاتلين وهم يطلقون صاروخ تاو.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرة الهليكوبتر أصيبت بصاروخ أثناء هبوطها. وأضاف أن مصير الطاقم غير معروف.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية للتعقيب.