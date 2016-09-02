تنظيم “الدولة الإسلامية” يتبنّى هجوماً على الشرطة الدنماركية شنّه مهرب مخدرات من أصل بوسني





كوبنهاغن- أ ف ب- تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” الجمعة هجوماً على الشرطة الدنماركية شنّه مهرب للمخدرات من أصل بوسني، أصيب بجروح قاتلة خلال اعتقاله.

وأعلنت وكالة “أعماق”، المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية” أن الدنماركي ميسا حجيتش (25 عاماً)، مطلق النار على اثنين من عناصر الشرطة الأربعاء في كوبنهاغن خلال عملية دهم لأوكار المخدرات، هو “جندي” في التنظيم.

وقال المصدر إن “منفذ الهجوم، الذي استهدف الشرطة في كوبنهاغن، هو جندي لـ “الدولة الإسلامية”، ونفّذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف”.

ووقع الهجوم مساء الأربعاء قرابة الساعة 23,00 في حي كريستيانا بوسط العاصمة الدنماركية، والذي يشكل بؤرة لمهربي المخدرات منذ السبعينيات.

ومطلق النار من مواليد البوسنة، وقد تمكّن من الفرار بعد أن أطلق النار على اثنين من رجال الشرطة وأحد المارة أثناء عملية دهم عناصر مكافحة المخدرات لأحد الأوكار.

لكن تم تحديد مكانه فجر الخميس في ضواحي العاصمة الدنماركية.

وقال المحققون إن حجيتش، الذي أصيب بجروح بالغة خلال تبادل لإطلاق النار، بينما كان يحاول الهرب، توفي في المستشفى ليل الخميس الجمعة.

وذكرت قناة “تي في 2″ التلفزيونية العامة أنه اعتقل وفي حوزته خمسون كليوغراماً من الحشيشة وثلاثة كيلوغرامات من المخدر الكثيف التركيز.

وأفاد المحققون أن لهذا الشخص علاقات بجماعة جهادية في الدنمارك تتعاطف مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

لكن الشرطة أعلنت الخميس أن “لا شيء حالياً يدلّ على أن هذا الأمر كان على صلة بإطلاق النار”.

ورداً على سؤال لـ “فرانس برس″، بعد التبني الجهادي، لم تشأ الشرطة وأجهزة مكافحة الإرهاب الإدلاء بأي تعليق.

اعتداء جهادي في 2015

وشهدت الدنمارك في شباط/فبراير 2015 اعتداءين جهاديين شنّهما الدنماركي من أصل فلسطيني عمر الحسين (22 عاماً) الذي قتلته الشرطة أيضاً.

وكان قتل مخرجاً عبر إطلاقه النار على مركز ثقافي في كوبنهاغن يشهد نشاطاً بمشاركة الرسام لارس فيلكس، الذي تلقى تهديدات بالقتل لرسومه الكاريكاتورية للنبي محمد، إضافة إلى السفير الفرنسي. ثم قتل يهودياً كان يتولى الحراسة خارج كنيس كوبنهاغن.

وكان للحسين نشاط في تهريب المخدرات. وقال المحققون إنه بايع تنظيم “الدولة الإسلامية” عبر موقع فيسبوك.

ووقع إطلاق النار الأربعاء على خلفية استياء كبير لمئات من سكان حي كريستيانا إزاء تجار المخدرات. وعمد بعض هؤلاء إلى تحطيم منصات تجار الحشيشة معتبرين أن هذه التجارة تسيء إلى أمن الحي.

وحظي السكان بدعم رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوك راسموسن عبر موقع تويتر. لكن المسؤول الدنماركي لم يعلّق بعد ظهر الجمعة على تبني تنظيم “الدولة الإسلامية”.