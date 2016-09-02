الصدر يدعو العراقيين إلى الإضراب العام

بغداد- د ب ا- دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم الجمعة موظفي الدولة، عدا الأجهزة الأمنية، إلى تنظيم إضراب عام في أرجاء البلاد يومي الأحد والاثنين المقبلين”.

وقال الصدر، في بيان له اليوم الجمعة، إنه “بعد انتهاء مهلة الشهر صار لزاماً علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، فلا زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون باباً لإنهاء الفساد، لذا ندعو الشعب العراقي عامة والمتعاطفين مع الإصلاح خاصة، وبالأخص التيار الصدري المجاهد والطالب للإصلاح الخاص والعام”.

ودعا الصدر إلى “إضراب الموظفين كافة عدا الأجهزة الأمنية عن الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين القادمين والبقاء أمام دوائرهم لتمشية الأمور الطارئة والحساسة فقط من خارج الدائرة مع الإمكان وكذا يستثنى أماكن الامتحانات، وبذلك يثبت أن الإصلاح مطلب داخل الحكومة، كما هو مطلب شعبي من خارج الحكومة”.

ودعا أيضاً إلى “إضراب المواطنين الأحبة عن الطعام ابتداءً من يوم الجمعة المصادف التاسع من أيلول الحالي، وبعد انتهاء صلاة الجمعة وحتى صباح يوم الأحد المصادف الحادي عشر من نفس الشهر، وذلك داخل المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة وأمثالها وكذلك في المؤسسات الثقافية والاجتماعية”.

وأشار الصدر إلى “العمل على جمع تواقيع مليونية تحت عنوان “الفاسد في الحكومة لا يمثلني”، وذلك ابتداءً من يوم 10 أيلول /سبتمبر وإلى آخر الشهر”.