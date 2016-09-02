﻿فضيحة تكشف هشاشة التدابير الأمنية في مطار بيروت: فتى فلسطيني يسافر إلى تركيا بلا جواز سفر

بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: في وقت تتخذ وزارة الأشغال والنقل كل الترتيبات الضرورية لضمان أمن مطار بيروت الدولي بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، فقد سجلت فضيحة قبل يومين تمثلت بعبور فتى عمره 13 سنة كل نقاط التفتيش وختم جوازات السفر، وصولاً إلى الطائرة المتجهة الى تركيا من دون جواز سفر ولا أي تأشيرة دخول وعودته على الطائرة نفسها.

والفتى هو فلسطيني من مخيم برج البراجنة يدعى خالد وليد الشبطي، غادر على متن طائرة تابعة لشركة طيران لبنانية رحلة رقم «ME267»، متجهة نحو تركيا ـ اسطنبول.

وفي التفاصيل أن الفتى دخل إلى المطار وتمكن من اختراق نقاط التفتيش والتوغل بين أفراد عائلة مسافرة متظاهراً بأنه فرد من أفرادها. وكان بعض موظفي المطار على وشك اكتشاف أمره إلا أنه كان يدّعي في كل مرة ويتحجج بأنه بانتظار عائلته وتذكرة السفر بحوزتهم فضلاً عن أمتعته وأوراقه الثبوتية.

وهكذا استطاع عبور الحاجز الأوّل، قبل أن يقوم بالسير خلف عائلة مسافرة ليستطيع عبور الحاجز الثاني. وعندما كان يُسأل عن جواز سفره، كان يجيب أنّه مع والدته التي سبقته أو ستتبعه. وهذا ما قاله ايضاً للمضيفة التي وقفت أمام باب طائرة «طيران الشرق الأوسط» المتجهة إلى إسطنبول، لتطلب منه الانتظار عند باب الطائرة إلى حين وصول والدته.

ولكنّه انتظر حتّى أدارت ظهرها، وتمكّن من الدّخول إلى الطائرة والجلوس على أحد المقاعد ثم دخول الحمّام والمكوث داخله حتّى إقلاع الطّائرة. ولم ينكشف أمر الطّفل إلاّ حينما دقّق المضيفون والمضيفات بأعداد المسافرين إلى اسطنبول، فوجدوا أن هناك شخصاً إضافياً ليتمّ منعه من النّزول إلى مطار اسطنبول بعدما حطّت الطائرة ونزل المغادرون منها، ثمّ سارع قبطان الطائرة اللبنانيّ إلى مراجعة شركته والعودة به إلى لبنان «كي لا يتعرّض له الأمن التّركي»، بحسب معنيين في مطار بيروت. وما أن حطّت الطائرة في بيروت عند الساعة العاشرة من مساء الأربعاء، حتّى ألقت المديريّة العامّة للأمن العامّ القبض على الطّفل وحققت معه ليوم كامل بهدف معرفة ملابسات ما حصل وعمّا إذا كان مرسلاً من جهة ما.

وعندما قيل له: «هل علمتَ أنّك «هزّيت» مطار بيروت»، أجاب: «نعم. بس خلص ما بقى عيدها». وقد تمّ إطلاق سراح الشبطي ليعود إلى منزله في مخيّم برج البراجنة، مبتهجاً ومنتصراً برحلة مجانية الى تركيا وعلى مقاعد درجة «رجال الأعمال» لعدم وجود مقاعد فارغة في «الدرجة الاقتصاديّة».

وكشفت هذه الحادثة أهمية تشديد التدابير الأمنية داخل المطار وعند مداخله، وألقت الضوء على ضرورة سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها إرهابيون لاستهداف المطار.