﻿ألمانيا: حكم بالسجن 8 أشهر على «الجدة النازية» لإنكارها الهولوكوست

برلين ـ د ب أ: حكمت محكمة ألمانية بالسجن ثمانية أشهر على امرأة (87 عاما) تنكر الهولوكوست (المحرقة)، ويلقبها الإعلام الألماني بـ«الجدة النازية»، بعد أن أدانتها بالتحريض على الشغب.

وكانت المرأة قد مثلت أمام القضاء في ديتمولد في ألمانيا بناء على اتهامات بالتحريض على الشغب أمس الجمعة، بعدما زعمت في خطاب أن معسكر الاعتقال «أوشفيتز» لم يستخدم قط في الإبادة الجماعية لليهود.

جدير بالذكر أن أي شخص في ألمانيا ينكر أو يقلل علانية من القتل الجماعي لليهود خلال الرايخ الثالث يواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات، وعقوبة أدنى بتوقيع غرامة مالية عليه.