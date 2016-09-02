ألمانيا: حكم بالسجن 8 أشهر على «الجدة النازية» لإنكارها الهولوكوست
Sep 03, 2016
برلين ـ د ب أ: حكمت محكمة ألمانية بالسجن ثمانية أشهر على امرأة (87 عاما) تنكر الهولوكوست (المحرقة)، ويلقبها الإعلام الألماني بـ«الجدة النازية»، بعد أن أدانتها بالتحريض على الشغب.
وكانت المرأة قد مثلت أمام القضاء في ديتمولد في ألمانيا بناء على اتهامات بالتحريض على الشغب أمس الجمعة، بعدما زعمت في خطاب أن معسكر الاعتقال «أوشفيتز» لم يستخدم قط في الإبادة الجماعية لليهود.
جدير بالذكر أن أي شخص في ألمانيا ينكر أو يقلل علانية من القتل الجماعي لليهود خلال الرايخ الثالث يواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات، وعقوبة أدنى بتوقيع غرامة مالية عليه.
ألمانيا: حكم بالسجن 8 أشهر على «الجدة النازية» لإنكارها الهولوكوست
وبالطبع لا توجد عقوبات على من ينكر الهولوكوست الفلسطينية ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
بئست السياسة التي يحكمها عدوها ويديرها حسب مصلحته واهوائه. وما سياسة المانيا سوى العوبة هزلية بيد الكهنة الصهاينة كما هي السياسة الفلسطينية محكومة بيد السلطات الإسرائيلية الصهيونية..وكل من يراقب السياسة العالمية اليوم يرى بأن غالبية السياسة في العالم بيد الكهنة الصهاينة المتواجدين في الولايات الأمريكية المتحدة والمسيطرين سيطرة تامة على النقد العالمي. وماخضوع معظم الدول للسياسة الأمريكية ومنها المسؤولين في الحكومة الأمريكية سوى لعبه صهيونية بواسطة السيطرة على الدولار وتسير رؤساء العالم للحصول على المادة (الدولار) ولهذا فإن السياسة في المانيا خاضعة لسياسة الكهنة الصهاينة (اليهود) ولا يجرؤ أي مسؤول الخروج على هذه السيطرة وإلا سيجد نفسه في سراديب الموت كماهي السلطة في معظم دول العالم اليوم . وما معرفة المبالغة بقضية الهوليكوست سوى الدليل على ذلك .