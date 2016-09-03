﻿طشقند تعلن رسمياً وفاة الرئيس الأوزبكي بعد تضارب الأنباء حولها

■ عواصم ـ وكالات: أعلنت السلطات في أوزبكستان عن وفاة الرئيس إسلام كريموف ( 78 عاما) إثر سكتة دماغية. جاء ذلك في بيان مشترك للحكومة والبرلمان صدر أمس الجمعة في العاصمة طشقند، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء شوكت ميرزياييف ( 58 عاما)كلف بترتيب مراسم دفن جثمان الرئيس في مسقط رأسه سمرقند اليوم السبت. ويرى مراقبون أن هذه إشارة محتملة لمسألة خلافة الرئيس ذات الأهمية القصوى في البلاد.

وسحبت وكالة إنترفاكس للأنباء تقريرا نشرته في وقت سابق الجمعة ذكر أن الرئيس الأوربكي قد توفي. وقالت الوكالة إن التقرير الأصلي- الذي نقل النبأ عن بيان حكومي رسمي- نشر بسبب «خطأ فني»، قبل أن تعود الوكالة لتأكيد الخبر مستندة إلى بيان رسمي.

وبات كريموف الذي حكم اوزبكستان بيد من حديد لاكثر من ربع قرن، في «حالة حرجة» من جراء اصابته بنزيف في الدماغ، كما اعلنت الحكومة الجمعة، فيما يسود الغموض حول من سيخلفه.

وكانت الحكومة اعلنت في نهاية الاسبوع نقله الى المستشفى، واوضحت ابنته الصغرى لولا كريموفا ـ تيليائيفا ان والدها قد تعرض لنزيف في الدماغ.

وانتشرت التكهنات حول وضع الرئيس الذي يبلغ الثامنة والسبعين من العمر منذ الاحد وذهبت المعارضة الى الحديث عن وفاته وقال موقع فرغانا.رو المعارض مساء الخميس ان استعدادات كثيفة تجري لدفنه في مدينة سمرقند مسقط رأسه.

ورغم الشائعات المستمرة حول هشاشة وضعه الصحي، لم يعين اسلام كريموف اي خلف لحكم بلاده التي تعد المصدر العالمي الثاني للقطن والمتاخمة لافغانستان.

وفقدت ابنته الكبرى غولنارا التي كانت الاوفر حظا لخلافته، فرصتها فجأة بعدما شبهت والدها بستالين. ووضعت في الاقامة الجبرية. لذلك يقول الخبراء ان وفاته قد تؤدي الى فتح الصراع على السلطة لدى النخبة السياسية، نظرا الى عدم وجود خطة لخلافته.