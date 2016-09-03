﻿احتجاج فلسطيني على الخطوط البلجيكية لتقديمها حلوى مستوطنات خلال رحلاتها

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: تراجعت الخطوط الجوية البلجيكية عن قرار وقف التعامل مع منتجات استيطانية، بعد تعرضها لتهديدات إسرائيلية بوقف رحلاتها إلى تل ابيب، واتهامها بالرضوخ لضغوط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة دوليا باسم «BDS». واتخذت الشركة قرارا بإعادة منتج حلويات تصنعه شركة إسرائيلية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن الوجبة الغذائية التي تقدمها الشركة لركابها المسافرين من تل أبيب.

ورفض صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عدول الخطوط البلجيكية، ودعا رئيس الشركة لزيارة المنطقة للاطلاع على مشاكل الفلسطينيين جراء الاحتلال.

وحسب بيان صادر عن مكتب عريقات تلقت «القدس العربي» نسخة منه، فإن الأزمة ظهرت في 31 أغسطس/ آب الماضي، عندما ألغت الشركة في الأسبوع الماضي هذا المنتج الإسرائيلي بناء على احتجاج لأحد الركاب الذي كان مسافرا على رحلة بين تل أبيب وبروكسل.

وأدى ذلك إلى احتجاجات ضخمة من قبل أنصار إسرائيل، الذي صدموا من الأمر واعتبروه «رضوخا» من الشركة أمام «BDS».

غير أنه وأمام الاحتجاجات التي روجت لها أيضا وسائل الاتصال الاجتماعي، بدعم من وزير السياحة الإسرائيلي، الذي هدد بوقف رحلات الخطوط البلجيكية لتل أبيب. ورضوخا لهذه الضغوط أعلنت الخطوط البلجيكية أنها «ستصلح خطأها بالتشاور مع الحكومة الإسرائيلية»، معلنة رغبتها في البقاء سياسيا على حياد.

وردا على هذا القرار كتب عريقات رسالة إلى برنار غوستان، مدير الخطوط، تحدث فيها عن «اللامبالاة» التي تبديها شركته، خلافا للموقف الأوروبي الذي يطلب وضع وسم خاص على منتجات المستوطنات. ودعا عريقات غوستان لزيارة دولة فلسطين «حتى يرى بنفسه واقع الاحتلال» ، وليرى»مليونين وتسعمائة ألف فلسطيني يعيشون تحت نظام عسكري شديد القسوة في الوقت الذي يعيش فيه 600 ألف مستوطن إسرائيلي تحت القانون الإسرائيلي».