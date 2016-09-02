﻿«الجيش الحرّ» يعلن إسقاط مروحية روسية وسط سوريا

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أعلن جيش العزة (أحد فصائل الجيش السوري الحر) إسقاط مروحية روسية، في ريف حماة الشمالي وسط سوريا، أمس الجمعة، حسب قائد عسكري.

وأفاد القائد العسكري لجيش العزة الملازم أول، شادي حناك، أن مقاتليهم أسقطوا مروحية روسية هجومية، كانت تحلق على علو منخفض فوق مدينة الخطاب الخاضعة لسيطرة النظام السوري في ريف حماة.

وأوضح أن المروحية سقطت فوق قرية «الشير» الخاضعة لسيطرة النظام، مشيراً أن إسقاطها تم بواسطة صاروخ من طراز «تاو» المضاد للدروع.

ولم يتسن التأكد مما ذكره القائد العسكري من مصدر مستقل، كما لم يصدر حتى الساعة 15:46 (ت.غ)، أي بيان رسمي عن روسيا بهذا الخصوص.

وقال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة تتابع بشكل مستمر المباحثات الأمريكية الروسية بالشأن السوري، مشيراً إلى «أنها (المباحثات) شاملة ولكنها معقدة جداً، كما أن الملاحظات التي نحصل عليها أنها مباحثات جدية وستكون مثمرة .»

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المسؤول الأممي، أمس الجمعة، بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، على هامش زيارته التي بدأها للمملكة، صباح أول أمس الخميس.

واعتبر أوبراين الذي يشغل أيضاً منصب منسق الإغاثة الطارئة، أن «الحل الأمثل للمعاناة في سوريا هو الوقف الكامل لأعمال العنف في البلاد».

وفي 27 من أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن اتفاق وشيك بين واشنطن وموسكو بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا، لكنه أشار إلى وجود بعض المشاكل التقنية العالقة «التي ينبغي حلها في هذا الإطار».

وقال كيري إن «معظم التفاصيل التقنية اكتسبت وضوحا خلال المباحثات، بخصوص جلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار مجددًا لبحث وقف إطلاق النار في سوريا من جديد، وتحسين الوضع الإنساني في مدينة حلب، وإنهاء الحرب».

وحول زيارته للمنطقة الشمالية الشرقية في الأردن، حيث آلاف النازحين السوريين العالقين على الساتر الترابي، أفاد أوبراين «استطعت أن أرى الواقع المرير لسبل الحياة على أدنى مستوياتها، ومعرفة احتياجات النازحين في هذه المنطقة، وأيضا مصادر القلق الأمنية الأردنية».

وأضاف «الأوضاع الإنسانية للنازحين السوريين، مأساوية ومروعة ولا توجد إمكانية الوصول للموارد الأساسية المتمثلة في الطعام والشراب (…)، نقاشاتنا مع المسؤولين الأردنيين ركزت على إيجاد حلول لهم (…) 75٪ منهم من النساء والأطفال بحاجة ماسة لدعمنا حتى يبقوا على قيد الحياة».

وعلى هامش المؤتمر الصحافي، وفي تصريحات خاصة للأناضول، حول أهمية عملية «درع الفرات» في مدينة جرابلس السورية، وإمكانية تأسيس منطقة عازلة هناك، قال أوبراين «أفضل ألا أتحدث عن الأماكن العازلة، لأن ذلك سيتضمن مكاناً آمناً، وحتى يتوافر لابدّ من ضمانات آمنة وتمويل كامل على مدار العام، وكما نعرف فإن هذا متفق عليه ومكتوب على أوراق بأنه يجب ألا نتكلم عن هذه المناطق بشكل علني، لأن الكثير من الناس سيذهب إلى هذه المناطق الآمنة».

وخرج الجمعة أكثر من 300 من أهالي مدينة داريا السورية الذين كانوا قد نزحوا الى معضمية الشام المجاورة، متوجهين على متن حافلات إلى مراكز إقامة مؤقتة في ريف دمشق استكمالا للاتفاق بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة، وفق ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

وذكر الإعلام السوري الرسمي أن خروج عشرات العائلات يأتي بموجب اتفاق داريا الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع الفصائل المقاتلة وتم بموجبه السبت إخلاء داريا بالكامل من المدنيين والمقاتلين على حد سواء.

وخرج عشرات الأشخاص معظمهم من النساء والاطفال سيرا على الأقدام من معضمية الشام التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، حاملين أمتعتهم في اتجاه مدخل المدينة، حيث كانت ثماني حافلات تنتظرهم وأقلتهم باتجاه مراكز إيواء مؤقتة في بلدة حرجلة في ريف دمشق.

وتولى عناصر من الجيش السوري تفتيش الحقائب والتحقق من ورود أسماء الأهالي في لوائح رسمية.

إلى ذلك قال الجيش التركي إن ضربات جوية تركية دمرت ثلاثة مبان يستخدمها تنظيم «الدولة» في شمال سوريا، أمس الجمعة، في أحدث تطورات عملية عبر الحدود لقوى تدعمها تركيا وبدأت قبل 10 أيام بهدف هزيمة الإسلاميين المتشددين والمسلحين الأكراد.

وقصفت الطائرات الحربية قريتي عرب عزة والغندورة اللتين تقعان إلى الجنوب من الحدود التركية وغربي بلدة جرابلس التي كانت أول بلدة تسقط في أيدي القوى المدعومة من تركيا لدى عبورها الحدود في 24 آب/ أغسطس ودخولها سوريا.

وقالت تركيا إنها ترغب في تطهير قطاع من الأراضي يمتد 90 كيلومترا على حدودها مع سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن القوات التركية لا تزال مستمرة في استهداف المحتجين من أبناء مدينة عين العرب (كوباني)، الواقعة على الشريط الحدودي، ما أسفر عن إصابة وجرح أكثر من 30 شخصا من بينهم نساء.

ونقل المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، عن مصادر أهلية أن القوات التركية استهدفت المحتجين على مباشرتها بأعمال حفر ورفع سواتر وبناء جدار عازل على الحدود من جهة المدينة، بالطلقات النارية والقنابل المسيلة للدموع، وبالمياه، ولا يزال المحتجون موجودين على الحدود السورية – التركية.