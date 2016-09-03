﻿وفد رفيع من حماس برئاسة أبو مرزوق يختتم زيارة للجزائر

غزة – «القدس العربي»: اختتم وفد رفيع من حركة حماس، برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي، زيارته إلى الجزائر التي دامت عدة أيام. ورافقه كل من مسؤول العلاقات العربية في الحركة أسامة حمدان، وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان.

والتقى الوفد خلال زيارته، حسب بيان رسمي لحركة حماس، بفعاليات رسمية وحزبية وشعبية، وكان أبرزها مع حركة مجتمع السلم، وجبهة التحرير الوطني، وجبهة التغيير، وحركة البناء الوطني، وحركة النهضة وجمعية العلماء المسلمين الجزائرية، وقيادات رسمية عديدة.

وجرى عقد عدة لقاءات شعبية ومؤتمرات صحافية، أبرزها المؤتمر الصحافي الختامي للزيارة، الذي استعرض فيه أبو مرزوق نتائج الزيارة وانطباعات الوفد عن اللقاءات المختلفة.

وتعرض نائب رئيس المكتب السياسي للمتغيرات على الساحة الفلسطينية والعربية والإقليمية، مشيداً بما تقدمه الجزائر شعبا وحكومة من دعم لفلسطين وللمقاومة، وإسناد صمود السكان المحاصرين في غزة.

وكان أبو مرزوق قد كشف في مقابلة تلفزيونية مع أحد المحطات الجزائرية أن لحركة حماس مكاتب في الجزائر بعلم السلطات هناك. وقال في المقابلة «موجود مكتب تمثيلي قديم جديد في الجزائر» مشيرا إلى انه يعمل بصورة «غير رسمية.» وأكد أن السلطات الجزائرية تعلم بوجود المكتب، وأن حركته لا يمكن أن تقوم بهذه الخطوة دون موافقة السلطات الجزائرية. ونقل عن أبو مرزوق القول خلال مؤتمر صحافي عقده هناك خلال الزيارة، أن حماس لا يمكن أن تقيم أي «صلح دافئ» مع إسرائيل.

ووقتها كان يرد على أحد الأسئلة، بشأن موقف الحركة من المبادرة المصرية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال «المبادرة المصرية لم تنضج بعد وهي قيد الإعداد داخل المؤسسات المصرية، لكن ما فهمناه من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطواتها هي توحيد حركة فتح، وبعدها الذهاب إلى مصالحة فلسطينية داخلية، ثم تقدم إسرائيل رؤيتها حول السلام، ليتم بعد ذلك استضافة القاهرة صلحا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وأكد أنه بالنسبة لحركة حماس فإن موقفها يدعم أي جهد من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية. ونشكر كل من يسعى لذلك كما أننا مستعدون لبذل الجهد اللازم لإنجاح هذا المسعى». وأضاف «أما بالنسبة للجزء الآخر من المبادرة فنحن نرفض إقامة صلح دافئ مع الكيان الصهيوني، وأي تحرك في هذا الاتجاه يجب أن يكون ضد عدو اغتصب أرضنا.»

وكان الرئيس المصري قد طرح مبادرة لإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين لطاولة المفاوضات من جديد بعد توقف مستمر منذ نيسان/ أبريل من عام 2014.