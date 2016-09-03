﻿مصر تعيد فتح معبر رفح اليوم أمام الحالات الإنسانية بعد إغلاق دام شهرين

غزة – «القدس العربي»: من المقرر أن تعيد السلطات المصرية اليوم السبت فتح معبر رفح أمام سفر الحالات الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، بعد عملية إغلاق متتالية دامت لنحو شهرين. وأعلنت هيئة المعابر التابعة لوزارة الداخلية في غزة، أن معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين أمام المسافرين من الحالات الإنسانية يومي السبت والأحد.

وقالت سفارة فلسطين في القاهرة التي أعلنت هي الأخرى خبر فتح المعبر، إنه سيعمل وفقا للآلية المتبعة لفئات المرضى وحملة الإقامات والتأشيرات في الخارج وأصحاب الحالات الإنسانية. وتوجهت السفارة بجزيل الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وللجهات المصرية المختصة، لعملهم على التخفيف من معاناة أبناء قطاع غزة.

وقبل هذه العملية ذكرت وزارة الداخلية في غزة على موقعها الالكتروني، أن المعبر أغلق لمدة 255 يوما منذ مطلع العام، مقابل 15 يوما فتح فيها استثنائيا، لافتا إلى إغلاقه 344 يوما في العام الماضي.

ونشرت الجهات المشرفة على السفر في غزة كشوفات تشمل أسماء المواطنين الذين تقرر سفرهم خلال يومي الفتح.

وتغلق مصر معبر رفح منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية، دون أن تكفي مدة أيام الفتح. وفي كثير من الأحيان تطول عملية الإغلاق المستمر لتصل إلى ثلاثة أشهر متتالية، مما يفاقم الأزمة، ويزيد من أعداد المسجلين للسفر من ذوي الاحتياجات والمرضى والطلاب. وتقول وزارة الداخلية في غزة إن هناك نحو 30 ألف شخص بينهم آلاف المرضى مسجلين للسفر، ولا تسمح مصر إلا بعبور عدد محدود لا يتجاوز في كل مرة الـ 1500 شخص.

وتطلب مصر قبل فتح المعبر على مصرعيه كما تتمنى حركة حماس، أن تعود السيطرة على هذا المعبر إلى السلطة الفلسطينية.

ولا تمانع حماس ذلك، شرط عدم الاستغناء عن موظفيها الذين عينتهم لإدارة هذا المعبر عقب سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007.

وكان مدير عام قوى الأمن الداخلي الفلسطيني في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، قد دعا السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح أمام عشرات آلاف الحالات الإنسانية العالقة في قطاع غزة. وقال خلال جولة تفقدية لمغادرة الحجاج معبر رفح قبل أيام إن عشرات آلاف الحالات الإنسانية في قطاع غزة بانتظار فتح المعبر والسماح لهم بمغادرته لقضاء حوائجهم آملاً من السلطات المصرية أن تراعي الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وكانت مصر قد فتحت المعبر لمدة ثلاثة أيام متتالية مطلع الأسبوع وانتهت الخميس لسفر الحجاج. وتمكن خلال الأيام الثلاثة المتتالية خروج 2331 حاجا، من المعبر إلى مطار القاهرة مباشرة، كما سمحت السلطات المصرية الخميس بإدخال 41 شاحنة مواد بناء لغزة عبر معبر رفح بينها 36 شاحنة اسمنت محملة بـ 2310 طنا و8 شاحنات حصمة بحمولة 330 طنا، وهي كميات جديدة دخلت إضافة إلى تلك التي سمحت بمرورها لقطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.