﻿استبعاد الخيار العسكري الأمريكي تماما من حسابات تغيير النظام السوري أو فرض حل بالقوة قبل نهاية عهد أوباما

واشنطن ـ «القدس العربي»: تقاعس الرئيس الأمريكي باراك اوباما في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا سيرسم ارثه الرئاسي وفقاً لاقوال العديد من المحللين الامريكيين الذين عثروا، ايضاً، على مفارقة وراء هذا الاستنتاج هي ان حرص اوباما على عدم تكرار أخطاء سلفه جورج بوش قد ادى إلى سياسة فاشلة في المنطقة انتهاجه الرئيس الامريكي المنتهية ولايته قريباً رسم خطاً وهمياً «احمر» ضد الرئيس السوري بشار الاسد، وقرارته كانت واضحة ضد جهود اكثر فعالية في تسليح وتدريب جماعات المعارضة السورية، وتجنب تماما خيار استخدام القوات البرية الامريكية في سوريا وعارض فكرة ازالة الاسد من السلطة بالقوة الامر الذى ادى إلى مزيد من الفوضى وتشابك سلبي مع الفسيفاء المعقدة التى تضمنت ولادة تنظيم «الدولة» والحرب الطائفية في العراق وازمة اللاجئين المستمرة .

ووفقا لعدد من المسؤولين في البيت الأبيض فإن اللعنة ستلاحق جميع الرؤساء حيث ستتم ادانتهم سواء قاموا باعمال وافعال في المنطقة او ابتعدوا عنها، وحسب وجهة نظرهم، فان اوباما كان يضع دوماً في اعتباره الاجراءات المدمرة التى اتخذها جورج بوش للاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين حيث بدأت الحرب في مسار وهمي واعد قبل ان تنحرف عن مسارها بصورة عشوائية مما تسبب في شكوك حول فاعلية القوات الامريكية في الشرق الأوسط .

ومن المتوقع ان يتمسك اوباما باستراتيجته في سوريا حتى يترك منصبه، وهي إستراتيجية تعتمد على الضربات الجوية وقوات التحالف وقوات محلية موالية لواشنطن وعمليات خاصة قليلة، ووفقاً لاكثر من مسؤول في البيت الأبيض فان هذا النهج هو أفضل من الانجرار إلى حرب برية أخرى في الشرق الأوسط رغم انه نهج يحتاج إلى وقت طويل جداً للخروج بنتائج . والاستنتاج الذي خرج به أوباما من مغامرة بوش العسكرية في العراق هو ان تغيير النظام ليس هو الحل حيث قال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جوش ارنست ان مهاجمة النظام لن تحل بالضرورة القضايا المقلقة بالنسبة للولايات المتحدة مشيراً إلى ما حدث في العراق، وتساءل حول عواقب تترتب على الولايات المتحدة إذا نفذت سياسة لتغيير النظام او حاولت فرض حل عسكري في المنطقة .

وقال بيري كاماك، مستشار وزير الخارجية جون كيري لشؤون الشرق الأوسط ان اوباما انجز بالفعل خطوات عدة من اهمها اعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح واخراج الولايات المتحدة من حروب الشرق الأوسط حيث تجنب الوقوع في المستنقع السوري كما عثر على طريقة جديدة لتعامل الجيش الامريكي مع الصراعات الداخلية في المنطقة وفي الواقع، ليس هناك ما يثير الاعجاب في استراتيجية اوباما في سوريا او الشرق الأوسط فسياسته هناك عبارة عن كارثة انسانية وجيوسياسية وامنية.

وعلى حد تعبير جيمس فيليبس من مؤسسة التراث فإن البيت الأبيض تشدق في قضية انتفاضة الشعب السوري ضد نظام الاسد الوحشي ولكنه لم يشرع في اجراءات فعالة تناسب اللهجة كما ادى تقاعس ادارة اوباما إلى انخفاض الروح المعنوية لجماعات المعارضة ناهيك عن التدخل الروسي، والأنكى من ذلك كله، هو قيام اوباما برفع سقف التوقعات بدون اتخاذ أي اجرات فعالة لتلبية تلك التوقعات.