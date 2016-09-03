﻿واشنطن وموسكو تعملان للتوصل إلى وقف حقيقي للأعمال العدائية في سوريا

واشنطن ـ «القدس العربي»: أكد الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي ان الوزير جون كيري تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف امس هاتفياً حول أزمة سوريا وعمل فريقي العمل الروسي والأمريكي في جنيف للتوصل إلى اقتراحات حول وقف فعلي للعمليات العدائية في سوريا.

واعترف ان قضية تواجد وتداخل مواقع المعارضة السورية مع مواقع قوات «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة» ماتزال تشكل مشكلة، ومازال الوزيران يتحدثان عن حل هذه المشكلة.

وأعرب عن ان «الولايات المتحدة محبطة من الوضع في سوريا، بينما يحاول الأمريكيون والمجتمع الدولي انهاء الحرب فيها وخلق مكان آمن للشعب السوري فإن بشار الأسد بدعم روسيا وايران مستمر في قتل شعبه وضربهم بالغازات السامة والبراميل المتفجرة ومحاصرة المدن، ويأمر قواته بالسيطرة على المعونات الطبية من قوافل المساعدات الإنسانية القليلة التي دخلت إلى داريا او حمص او حتى حلب، ان بشار هو الفاشل».

واكد كيربي «ان لدينا استراتيجة امريكية حيال ما يجري في سوريا ولدينا موقف سياسي حول مستقبل سوريا، وان ما يعمل عليه الوزير كيري داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا هو استئناف المفاوضات بين المعارضة والنظام للعمل على بنية حكم انتقالي في سوريا، ونؤمن منذ زمن طويل بسوريا موحدة وتعددية ولديها حكومة تمثل كل السوريين وتكون مسؤولة عنهم وتلبي احتياجاتهم حتى يمكن انهاء الحرب الأهلية، اما قضية الفدراليـة فهذا أمـر يحـدده الشعب السوري ودعونا يوجود مظلة كبيـرة لسـوريا الموـحدة والمتـعددة. والشعب السوري لا يريد سوى سوريا الموحدة المتعددة ولا يريد حرباً أهلية حيث تقوم حكومته بقصف الشعب السوري بالبراميل المتـفجرة والأسـلحة الكيـميائية».

ونفت الخارجية الأمريكية خبر استدعاء السفير الأمريكي في تركيا من قبل وزارة الخارجية التركية للاحتجاج على تصريح للناطق باسم القوات المركزية في البنتاغون حول ابرام اتفاق لوقف النار بين القوات التركية والأكراد في سوريا، مؤكدة ان هذا الخبر غير صحيح.

وقال جون كيربي الناطق بإسم الخارجية الأمريكية «ان ما قالته الخارجية الأمريكية ان هناك تهدئة بين القوات التركية والقوات الكردية في شمال سوريا وهذا أمر جيد، ومازلنا ندعو الطرفين لاستمرار التهدئة وتوجيه كل الجهود ضد تنظيم الدولة في سوريا، وان تركيا دخلت إلى داخل الحدود السورية بهدف تأمين الحدود السورية التركية والتي كانت طريقاً رئيساً للمقاتلين الأجانب ونقل العتاد لتنظيم «الدولة»، ولقد أعلن البنتاغون ان هناك اتفاقية بين الأتراك والأكراد ولم تقل الخارجية ذلك، ولا نعرف اذا كانت هناك اتفاقية لوقف اطلاق النار بين الأتراك والأكراد في شمال سوريا، المهم ان الهدوء سائد بينهما ولا صدامات جارية».

واضاف كيربي «نتفهم القلق التركي حيال الإرهاب وموقفهم تجاه المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، ولا نتفق مع الأتراك حول موقفهم حيال المقاتلين الأكراد داخل سوريا، ولقد دعت الولايات المتحدة حزب العمال الكردي (بي كا كا) إلى أن ينبذ العنف والإرهاب ويعود للمفاوضات مع الحكومة التركية، وقلنا ذلك منذ فترة طويلة ولذلك صنفنا هذا الحزب بأنه إرهابي».