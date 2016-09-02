﻿تنظيم «الدولة» يعتقل عشرات من الأعضاء السابقين في حزب البعث في الموصل

أربيل ـ «القدس العربي» قال أحد سكان مدينة الموصل، رفض الكشف عن اسمه، لـ «القدس العربي» أن تنظيم «الدولة» شن حملات اعتقال واسعة شملت عشرات الأعضاء السابقين في حزب البعث وسط مدينة الموصل، وأكد أن: اﻻعتقاﻻت طالت عدد ممن كان برتبة عضو فرقة، وعضو شعبة فما فوق في حزب البعث السابق، كما قام أيضا باعتقال عشرات القادة من الضباط والطيارين في الجيش العراقي السابق في وقت سابق لأسباب مجهولة دون توضیح اسباب اﻻعتقال، واكتفى التنظيم اعتبار هذه اﻻعتقاﻻت أنها لدواع أمنية تخص أمن واستقرار التنظيم، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى قيام التنظيم بنشر سيطرات ونقاط للتفتيش في التقاطعات والطرق الرئيسية في مختلف مناطق المدينة بحثاً عن مطلوبين اتهمهم التنظيم بتشكيل مجاميع وتنظيمات مسلحة مناهضة له في المدينة، وقال أنهم يعملون لصالح الحكومة العراقية واﻻستخبارات الأمريكية.

خبراء أمنيون أكدوا أن محاولات التنظيم من خلال ما يقوم به من عمليات اعتقال لقادة عسكريين ورجال أمن من أجل تفادي تشكيل جماعات مسلحة قد ينشط عملها المسلح ضد التنظيم داخل المدينة تزامناً مع أنطلاق عمليات تحرير المدينة، وأن بعض العمليات المسلحة التي طالت عناصر التنظيم في المدينة خلال اﻻيام الماضية دفعته إلى القيام بعمليات اعتقال واسعة شملت ضباط وقادة عسكريين بعد ارتفاع وتيرة اﻻستهدافات التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية، فالتنظيم يحاول إحكام سيطرته اﻻستخباراتية واﻻمنية على المدينة من خلال اعتقال وتصفية القادة العسكريين والأمنيين خشية فقدان المدينة التي تعتبر المعقل الأخير له في العراق بعد الهزائم التي مني بها في مناطق مختلفة، وفقدانه لمصادر التمويل.

وارتفعت وتيرة حملات اﻻعتقاﻻت التي ينفذها التنظيم ضد قيادات في حزب البعث والجيش العراقي السابق في الأيام الماضية بشكل كبير، حيث قام باعتقال العشرات بعد استهدافات وتصفيات تعرض لها عناصره في المدينة تزامناً مع تضييق الخناق عليه ووصول قطعات الجيش العراقي على تخوم مدينة الموصل آخر معاقله تمهيداً ﻻقتحامها واستعادتها، وكان قد فرض سيطرته عليها منذ حزيران/ يونيو من العام 2014