﻿ 15 مليون ناخب في المغرب ثلثهم من الشباب دون الـ 35 سنة

الرباط – «القدس العربي»: وصل عدد الكتلة الناخبة االمغربية أكثر من 15 مليون ناخب حوالي ثلثهم من الشباب دون الـ35 سنة إلا ان معارضين شككوا في هذه الارقام وقالوا ان الحكومة اخفت ارقام الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.

وكشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن عملية إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في تشريعيات 7 تشرين الاول/ أكتوبر أسفرت عن حصر عدد المسجلين باللوائح الانتخابية في ما مجموعه 15 مليوناً و702 ألف و592 ناخباً وناخبة.

وأوضحت اللجنة، التي يرأسها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات في بلاغ لها ارسل لـ«القدس العربي» حول حصيلة الاستعدادات الخاصة بالاقتراع التشريعي أن هؤلاء الناخبين يتوزعون حسب النوع الاجتماعي على 55 في المائة من الرجال مقابل 45 في المائة من النساء؛ فيما يتوزعون حسب الوسط على 55 في المائة من الناخبين في الوسط الحضري مقابل 45 في المائة ينتمون إلى الوسط القروي وان 30 في المائة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 في المائة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة، و27 في المائة تفوق أعمارهم 54 سنة.

وقال البلاغ ان مداولات اللجان الإدارية المذكورة اسفرت عن إجراء 130 ألفاً و54 تشطيباً؛ في حين بلغ عدد الطعون المقدمة ضد قراراتها أمام المحاكم المختصة ما مجموعه 132 طعناً تم قبول 87 طعناً منها. وسجلت اللجنة الحكومية بـ»ارتياح سير عملية تسليم مستخرجات اللوائح الانتخابية العامة النهائية إلى الأحزاب السياسية على صعيد عمالات وأقاليم البلاد كافة وانطلاق عملية طبع الإشعارات التي ستوجه إلى الناخبين والناخبات قصد إخبارهم بمكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم في ظروف جيدة.

وقالت اللجنة الحكومية ان في امكان الناخبين والناخبات التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة والتعرف على مكتب التصويت التابعين له، عبر نظام الرسائل القصيرة من خلال بعث رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية أو عبر التطبيق المعلوماتي (مونبيفي) الذي يمكن تحمليه على الهواتف الذكية.

وابلغت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات الرأي العام أن الاستعدادات الخاصة بمختلف المراحل التمهيدية للاستحقاق المذكور تجري في أجواء جيدة بما يضمن السير السليم للعملية الانتخابية المقبلة وانها في إطار المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية، عقدت اجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية جرى من خلالها إطلاع الفاعلين السياسيين على سير الاستعدادات الخاصة.

وتم استعراض أهم التدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة بخصوص تعديل النظام الانتخابي النيابي وملاءمة الإطار القانوني الخاص بالأحزاب السياسية، وتأطير مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، والقواعد الجديدة الرامية إلى تطوير الحملات الانتخابية وجرى الوقوف على الإجراءات العملية المتخذة استعداداً للاقتراع المقبل، خاصة ما يتعلق منها بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية، والتدابير المتخذة لطبع الإشعارات التي ستسلم للناخبين بقصد إخبارهم بأماكن إقامة مكاتب التصويت، فضلاً عن الجوانب المرتبطة بإيداع الترشيحات، والترتيبات الخاصة بعملية طبع أوراق التصويت.

وشكك حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان (ذات المرجعية إلاسلامية وشبه محظورة)، في العدد الذي أعلنت عنه اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بخصوص الهيئة الناخبة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، ونقلها موقع هسبرس إن «اللجنة الحكومية لم تصرح بالرقم الحقيقي للكتلة الناخبة كاملة بإعلان عدد كل بالغي سن التصويت»، بكونه «رغبة من المخزن وتفضيله للحساب الناقص منذ البداية».

واستحضر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تدوينته، نتائج الإحصاء العام الأخير، معتبراً أن «الدولة لم تفرج حتى الآن عن تفاصيل الإحصاء العام الأخير لسنة 2014 التي تتيح الاطلاع على التفاصيل العمرية لساكنة المغرب وغيرها من التفاصيل الديموغرافية الهامة الضرورية»؛ الأمر الذي يعكس، «رغبة المخزن الدائمة في إلغاء أكثر من نصف الكتلة الناخبة من الاحتساب في نسبة المشاركة».

واضاف بناجح أن «الحساب لن يكون كاملاً وكاشفاً في ظل عدم الإعلان عن تفاصيل الإحصاء العام لسكان والسكنى من طرف المخزن»؛ وهو ما «سيسمح له ولمن يقبل ألاعيبه بنفخ النسبة أمام المقاطعة الكاسحة، حيث أن أكثر من 50 في المائة من الكتلة العامة التي تتجاوز 26 مليوناً تقاطع الألعوبة كاملة بما فيها حتى التسجيل في لوائح الانتخاب» و»في العادة لا يذهب من المسجلين إلى الصناديق سوى أقل من النصف دون احتساب الأوراق الملغاة، لتكون المحصلة الحقيقة من نسبة المشاركة المعلنة هي نصفها في أحسن الأحوال».