﻿هل سيذيب لقاء بوتين وأوباما في الصين جليد العلاقات الروسية – الأمريكية؟

موسكو ـ «القدس العربي»: تُلقي موسكو رهانات كبيرة على اللقاء المرتقب في الصين بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما على هامش قمة العشرين، ليس فقط على النتائج التي يمكن ان يسفر عنها اللقاء، أو الموضوعات التي سيتطرق لها، وانما لإغتنام المكاسب السياسية الداخلية وعلى الساحة الدولية التي تطمح موسكو لتحقيقها على خلفية المقاطعات والعقوبات الغربية عليها، ومحاولة عزلها دوليا. ولكي لا تمنح الإدارة الأمريكية موسكو املا للاعتقاد بأن اللقاء بين الرئيسين سيكون مؤشرا على عادة النظر في مجمل العلاقات مع موسكو واذابة الجليد فيها، سارعت واشنطن الخميس بإعلان فرض المزيد من العقوبات على الشركات والشخصيات الروسية، على خلفية تنفيذها مشاريع في شبه جزيرة القرم التي انضمت لروسيا عام 2014.

ورغم أن موسكو تدرك ان الرئيس أوباما هو وفقا للتعبير الأمريكي « بطة عرجاء» لكنها ايضا تعرف ان من العبث عقد الامال على ان سياسة الادارة الأمريكية الجديدة ستكون حيال روسيا لينة. وبغض النظر عمن سيكون الرئيس الجديد فأن واشنطن ستواصل نهج تزعم العالم، بالرغم من احتمالات حدوث تعديلات طفيفة في السياسة الخارجية.

خطة مشتركة

وحسب ما ذكرت العاصمتان فإن سوريا ستكون الموضوع الرئيسي في اللقاء الذي لم يخطط له مسبقا، ولكن الكرملين والبيت البيض يبحثان عادة في العثور على فرصة للتخاطب. وسيبدو وكأنه لقاء صدفة مثل لقائهما خلال قمة العشرين السابقة في انطاليا التركية في نوفمبر2015، والذي رغم مدته القصيرة تم التفاهم على بعض القضايا التي كانت عالقة، وفتح بعض الاجندة التي كانت مغلقة. ومن المرتقب ان ينظر الرئيسان في مدى تنفيذ القرارات التي تبنياها في ذلك اللقاء

وقال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي: ان موسكو ترغب في ان تجد لدى واشنطن جاهزية كبيرة للتعاون الفعلي بشان التسوية السورية واعترف بأن الطرفين مازلا بعيدين عن « التعاون الفعلي».

واشير في وقت سابق إلى ان أوباما يأمل في في الالتقاء بفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في الصين. وافاد البيت الابيض ايضا ان الرئيسين سيناقشان على الأغلب الأوضاع في سوريا وفي أوكرانيا. ومن المتوقع ان تتطرق المحادثات إلى مناقشة امكانية إنزال الضربات المشتركة بالمقاتلين في حلب ومن المرتقب ان تبدأ العملية في منتصف ايلول/ سبتمبر الحالي ومن المفترض ان يبقى في المدينة لهذا التاريخ فقط المقاتلون الذين يرفضون القاء السلاح. ونقلت وكالة «انترفاكس» عن مصدر قريب من المشاورات الأمريكية الروسية ان الطرفين يناقشان امكانية الشروع بشن غارات على المقاتلين في حلب حوالي منتصف ايلول الحالي. وتشمل الخطة التي سيناقشها بوتين وأوباما على محاصرة المقاتلتين الباقين في المدينة، وستتم تصفيتهم، كما قال المصدر، الذي لم يفصح عما إذا كان سيشارك سلاح الجو السوري في هذه العملية.

وليس من المستبعد ان يضع الرئيسان فلاديمير بوتين وباراك أوباما اللمسات الاخيرة على الوثائق المشتركة بشأن سوريا، التي اعدها مستشارون بعد مباحثات وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وجون كيري في جنيف. واعلن في ختام المباحثات ان ثمة بعض القضايا ذات الطابع الفني، مازالت عالقة.

حرب باردة ام ساخنة؟

ولكن التفاهم على التسوية السوية لا يعني تجاوز المواجهة القائمة بين البلدين. فقد تراكمت في السنتين الأخيريتين الكثير من العوامل التي زعزعت استقرار العلاقات الثنائية. وفيما ربطت واشنطن تدهور العلاقات بسياسة روسيا، التي تصفها بالعدوانية، ومساعي الكرملين إحياء الإمبراطورية الروسية، على خلفية ضم القرم والسياسة تجاه اوكرانيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق، بدورها ترجع موسكو توتر علاقاتها بواشنطن إلى مساعي البيت الابيض تقويض اتساع ادوار روسيا على الساحة الدولة وانتعاش اقتصادها واسترداد قواتها المسلحة عافيتها. وتنظر موسكو بقلق إلى مواصلة واشنطن نشر منظومة الدفاع المضادة للصواريخ على تخوم روسيا بقلق، ولايثق الكرملين بأنها لا تستهدف أمن البلاد وقدراتها النووية وتواجد سفنها العسكرية في البحر الأسود وبحر البلطيق، فضلا ان واشنطن تعرب عن عدم الارتياح لعلاقات روسيا بكوريا الشمالية ومنظمات تعتبرها إرهابية وبإيران التي مدتها بالأسلحة الحديثة. واعتبرت واشنطن ان تسليم موسكو صواريخ اس ـ 300 لطهران أمر غير مقبول تماما. وتتقاطع طرق ومصالح البلدين عند طيف واسع من القضايا الدولية والاقليمية. واثمرت المواجهة عن وقوف روسيا والغرب على حافة حرب باردة جديدة، وسباق تسلح ومؤشرات تمحور.

وسيكون من الصعب على بوتين وأوباما في هذا اللقاء غير المدروس والمعد له بدقة، تنقية أجواء العلاقات المشحونة بالتوتر وعدم الثقة بين موسكو وواشنطن والتي شملت مجالات التعاون السابقة. فالمواجهة بين البلدين اكتسبت طابعا شاملا وعميقا، لأنها نابعة ليس من عدم تقدير أو أخطاء ملموسة. فأمريكا لا ترى ان هناك طرفا على قدم المساواة معها في العالم، وروسيا تصر على المساواة في التعامل معها. والكلام هنا يدور عن النظام الدولي ودور أمريكا وصفة روسيا فيه.

ولم يحد من المواجهة وجود مصالح مشتركة مثل منع انتشار اسلحة الدمار الشامل او مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة اشكاله.

وهناك مخاوف من انفلات التحكم بالمواجهة والفشل بإدارتها، وهذا يعني وجود احتمالات لوقوع احداث مثل تصادم المقاتلات العسكرية الروسية والأمريكية أو الطائرات والسفن العسكرية في بحر البلطيق او البحر الأسود، يمكن ان تنتقل بالمواجهة إلى نوعية أخرى وبمستوى اكثر خطورة، وأثار بعض المراقبين التساؤل عما إذا كانت تلك التحركات مؤشرا إلى مقدمات حرب عالمية جديدة؟ لا سميا بعد اعتراض كل طرف لمقاتلات الطرف الاخر التي تقترب من حدوده وسفن اساطيله.

ويعترف وزير الخارجية الروسية السابق ايجور ايفانوف : ان العلاقات الروسية الأمريكية دخلت مرحلة تحولت فيها التراكمات السلبية في السنوات الاخيرة إلى مواجهة، وان تطور الأحداث على هذه الشاكلة لا يخدم مصالح روسيا، ولامصالح أمريكا. ومن الضروري اتخاذ الخطوات التي تتيح تغير مجرى هذه التوجهات الخطرة. واعترف بفشل البلدين باقامة قاعدة رصينة للعلاقات الروسية الأمريكية بعد الحرب الباردة.

ان لقاء بوتين أوباما يعكس حرص موسكو على تحسين كافة الفرص للالتقاء بالجانب الأمريكي، والعثور على ساحة تعاون ولو ضيقة لكسب الزمن الذي يمكن خلاله ان تدعم روسيا سعيها لتصبح إحدى الدول النافذة في العالم وتعزز قوتها المالية والاقتصادية والتكنلوجية / المعلوماتية. ولكن لا يمكن لنتائج لقاء بوتين، ان تردم الهوة القائمة وتبعث الدفء في العلاقات.

وهناك توقعات بأن خليفة أوباما سيتحرك ازاء روسيا بقسوة أكثر من الرئيس الأمريكي الحالي.