﻿رجال دين شيعة في إيران يعتبرون المساواة بين الجنسين من عقائد أعداء الإسلام ويرفضون الاختلاط

لندن ـ «القدس العربي»: صرح ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان وعضو مجلس خبراء القيادة، وإمام جمعة مشهد شمال شرقي إيران، آية الله أحمد علم الهدى، أن فكرة المساوة بين الرجل والمرأة تنبع من عقائد أعداء الإسلام. وبدوره أكد مرجع التقليد الشيعة الإيراني وعضو جمعية مدرسي حوزة قُم، آية الله العظمى جعفر سبحاني، أن عمل ودراسة النساء مع الرجال في مكان واحد ينقص من تقوى المرأة.

فيما أعلن النائب العالم في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، تشكيل فريق مختص في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية لفحص حجاب الممرضات في المستشفيات. ووفقاً لوكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أشار أحمد علم الهدى إلى أن فكرة المساواة بين المرأة والرجل هي المحور الرئيسي لتابعي «النظرية النسوية» لمهاجمة حقيقة الخلقة، واعتبر فكرة المساواة بين الجنسين بأنها تنبع من عقائد أعداء الإسلام.

وأضاف أنه يوجد فرق كبير بين نظرة متابعي «النظرية النسوية» والأحكام الإسلامية حول مساواة الحقوق بين المرأة والرجل، قائلاً إن حسب العقيدة الإسلامية، فإن المساواة بين الجنسين تتعلق بالإنسانية واختلاف خلقتهما ودور كليهما في المجتمع، وأن الغرب لا يرى ذلك وأنه يعتقد بالمساواة في جميع الجوانب.

وشدد ممثل الولي الفقيه على أن نظرية الغرب حول المرأة تتناقض مع أصل الخلقة والتكوين الإلهي. وفي السياق، صرح آية الله العظمى جعفر سبحاني أن النساء اللواتي يعملن أو يدرسن مع الرجال في مكان واحد، سيواجهن مشاكل في تقواهن، وأن ذلك ينقص من تقواهن.

وحسب وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري، أشار عضو جمعية مدرسي حوزة قُم إلى ضرورة تفكيك فُرص العمل على أساس الفصل بين الجنسين، لأن الحكومة لا تستطيع أن توفر الفرص لجميع سُكان إيران.

وأكد على أنه يجب على الحكومة الإيرانية أن تصب جميع تركيزها على حل معضل بطالة الرجال، وأن توفر ظروف التوظيف والعمل بالشكل الذي يتم توزيع فرص العمل بنسبة 75 و25 في المئة بين الرجال والنساء على التوالي.

وأعرب مرجع التقليد الشيعي عن أسفه البالغ إزاء حصة النساء الحالية من المشاغل وفرص العمل في إيران لأنها تفوق حصة الرجال، موضحاً أن عمل المرأة أدى بالنأي بنفس عن هدفها الأصلي ورسالة المرأة الرئيسية. وأشار آية الله سبحاني إلى المفاسد والأضرار التي تهدد الطالبات في الجامعات، معلناً عن معارضته لنصب حاجب بين الجنسين في صفوف الجامعات، مشدداً على ضرورة إنشاء جامعات مختصة للنساء لوحدهن، لأن عدم الفصل بين الجنسين يضعف فرص النجاح العلمي.

وسبق أن شدد آية الله جعفر سبحاني، على إنه يجب على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عدم توظيف الإناث إلا في الحالات الضرورية وفي الوظائف التي يجب أن تتصدى لها المرأة، مطالباً الحكومة الإيرانية بوضع قوانين تمنع توظيف النساء، وإعطاء الأولوية للرجال في التوظيف.

وفي صعيد آخر متصل بالموضوع، أعلن النائب العام في طهران أن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية أنشأت فريقا مختص لفحص حجاب الممرضات في المستشفيات.

وأفاد موقع مشرق الإخباري المقرب من الأجهزة الأمنية في الحرس الثوري، أن عباس جعفري دولت آبادي انتقد حالة حجاب الممرضات في بعض المستشفيات غير الحكومية، قائلاً إن وزارة الصحة أنشأت فريقا مختصا لفحص حجاب الممرضات في جميع المستشفيات.