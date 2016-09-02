﻿اتهام عضو برلماني بإهانة الشعب بعد تأييده ختان الإناث بسبب زعمه «انتشار الضعف الجنسي للرجال في مصر»

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات الهامي عجينة، النائب عن محافظة الدقهلية والتي أكد من خلالها أن الرجال في مصر يعانون من الضعف الجنسي وبناء عليه فعلى الإناث أن يرضين بالختان، وان نسبة الطلاق ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة جدًا، أثارت الكثير من الجدل والغضب على مستوى الرأي العام.

وأضاف أنه أجرى دراسة على أبناء دائرته في الدقهلية، وتبين أن 80٪ من نسبة الطلاق بين الأزواج هي بسبب إصابة الرجال بالضعف الجنسي. وأوضح أن الضعف الجنسي لدى الرجال لا يقل أهمية عن قضية ختان الإناث، وهي تعد قضية أمن قومي، وتؤثر في الاقتصاد.

وأكد أنه يؤيد ختان الإناث بشدّة، ويؤيد الختان الجائر، متابعًا: «احنا شعب رجالته بتعاني من ضعف جنسي، بدليل إن مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التي لا يتناولها إلا الضعيف، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع».

وانتقد الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، عضو مجلس النواب إلهامي عجينة، خلال برنامج «قصر الكلام»، المذاع على قناة «النهار»: قائلا «السيد المحترم تجاهل فتاوى الأزهر ودار الإفتاء، ودراسات وأبحاث العلم عن الختان، وطالب به هو للإناث»، متسائلاً عن سبب النائب العلمي الذي عليه طالب بالختان. وأضاف «الراجل ده المفروض يتحاكم عشان أهان المرأة والرجل المصري، فقد بنى مطالبته على نظرية شيبوب، التي تقول: إنت تقلعلي عين، وأنا أقلعلك عين ونعيش عور إحنا الاثنين، المقتبسة من الفيلم التاريخي عنتر بن شداد».

وتابع: «النائب دون أن يقدم دراسة تثبت صحة كلامة، قال إن الرجال في مصر يعانون من الضعف الجنسي، ولذلك يجب أن نختن الإناث، لتكون هناك عدالة بين الرجل والمرأة، كما أن عدم الختان يزيد الشهوة الجنسية لدى النساء».

وعقب رشدي، على تبرير عجينة، قائلا: «إلهامي ربما يكون أشجع رجل في مصر والعالم كله، لأنه اعترف بالضعف الجنسي، لما قال: خذوا الكلام عليا أنا شخصيًا»، موجهًا حديثه للنائب البرلماني: «لو حضرتك عندك حاجة تخصك مش لازم تعممها على المصريين، والشعب مش محتاج نظريات دجل وشعوذة وقلة وعي».

وهاجم الإعلامي محمد شردي، تصريحات النائب البرلماني إلهامي عجينة، خلال برنامجه «يوم بيوم» المذاع على فضائية «النهار»، قائلا: «انت أهنت مصر كلها.. رجالها ونسائها.. انت أهنت كل مصر».

ووجه «حديثه للنائب البرلماني قائلا : «أهلا بحضرتك نورتنا، إحنا عندنا في بورسعيد عمرنا ما هنوافق على كلامك.. هي الدقهلية مافيهاش رجالة علشان ترد على النائب بتاعهم؟».

إهانة للشعب

وقال طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر»، إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني إلهامي عجينة لإهانته الشعب المصري وتصريحه أن 80٪ من حالات الطلاق بسبب الضعف الجنسي.

وأضاف أنه لا يجوز صدور تلك الإساءة من نائب بالبرلمان ولا من أي شخص آخر، مؤكدًا أنه لا يمكن استمراره في البرلمان بعد تلك الإساءة البالغة التي تمس كرامة كل مواطن مصري.

وأكد أن الدستور يجيز للنائب العام التحقيق معه دون رفع الحصانة بنص المادة 113 من الدستور المصري باعتباره متلبسًا بارتكاب تلك الجريمة بعد تصريحاته على الملأ إلى الرأي العام. وأشار محمود إلى أنه لا أحد فوق القانون، ومن يخطئ في حق الشعب المصري سينال عقابه وتتم مساءلته مهما كان موقعه أو وظيفته، وأن تلك الواقعة لن تمر دون محاسبة، واعتبرها محمود سقطة أخلاقية لا يجوز صدورها عن نائب من المفترض أنه يدافع عن الشعب المصري.

كلام عجينة

وقال إلهامي عجينة عضو مجلس النواب في دائرة بلقاس في الدقهلية، في بيان صادر عنه أمس الجمعة، إن التصريح الصادر منه بشأن وجود ضعف جنسي لدى الرجال وتأييده لعمليات ختان الإناث، تم بناء على أبحاث ومعلومات من خبراء متخصصين، وتم الإعلان عنه من قبل في الصحف الرسمية وليس هذا بجديد.

وأضاف أن مجموعة من الخبراء والمتخصصين في أمراض الذكورة أكدوا أن نسبة الضعف الجنسي بين المصريين ارتفعت إلى 64 ٪ بين الرجال، في الفئة العمرية ما بين 35 و70 عاماً، كما حذروا من خطورتها نظراً لما يصاحب الضعف الجنسي من أمراض مزمنة، خاصة بعد سن الـ40. وعالمياً أوضح الخبراء أن 150 مليون رجل يعانون من الضعف الجنسي، منهم 50٪ تتراوح أعمارهم بين 40 ـ 70 عاما، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 322‏ مليونا بحلول عام‏ 2025. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي انعقد في القاهرة، تحت عنوان «أسباب الضعف الجنسي وآثاره على الإنسان».

ولم يكن تصريح الهامي عجينة، المثير الأول من نوعه، فمنذ دخوله البرلمان، أثارت تصريحاته اندهاش الجميع، فسبق وأن طالب بمنع القبلات بين الرجال قائلا: «أنا أبوس ست لكن أبوس راجل ليه». وسبق أن طالب عجينة نائبات البرلمان بالاحتشام، وتقدمت 89 نائبة برلمانية بشكوى ضد عجينة بعد أن طالبهن بارتداء ملابس محتشمة.

كما شكك في لقاء تلفزيوني سابق في قدرة الرجال الجنسية، حيث كانت حلقة البرنامج تتحدث عن فكرة إنشاء شرطة أسرية لحل قضايا المرأة، خرج عجينة عن القضية المثارة ليتحدث عن قوة الرجل جنسيا، مستنكرا ما قاله أحد ضيوف الحلقة حول العنف الجنسي للرجال قائلا: «بيقولك ان بعض الأزواج يعني بيبقوا عندهم عنف في العلاقة الحميمية يعني انا شايف ان محدش عنيف خالص في المسألة دي، ده احنا بنعاني من قلة العنف يعني»، مما دعا مقدم البرنامج لإيقافه قائلا: «دي قضية تانية مش مجالها ع الهوا ناقشها في البرلمان».

ورغم حديثه عن الضعف الجنسي للرجال، إلا أنه كان قد أكد سابقًا أن إعلان رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة أعداد المواطنين في المجتمع المصري بمعدل فرد كل 17 ثانية، «يدل على وجود رجالة شغالة جامد في مصر والواقع يدل على وجود مولود كل 5 ثوان».