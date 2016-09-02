﻿« الموت كما لو كان خُردة»  للسورية وداد نبي

برلين- «القدس العربي»: صدرت عن دار بيت المواطن للنشر والتوزيع مجموعة شعرية للسورية وداد نبي بعنوان «الموت كما لو كان خُردة» ضمن سلسلة – شهادات سورية – التي تصدرها الدار، وهي المجموعة الثانية للشاعرة بعد مجموعتها «ظهيرة حب، ظهيرة حرب» 2013.

لوحة الغلاف للشاعر منذر مصري، وتقع في 114 صفحة وتحوي «مجـموعة قصائد تتناول فيها الشاعرة موضوع اللجوء والحرب والموت اليومي الذي تعيشه بلادها منذ ما يقارب الخمسة أعوام حيث يطغى الموت على روح النصوص حتى تلك التي تتناول الحب ويحضرُ الموت كما لو كان كائناً عادياً وطبيعياً حضوره فـي الحياة، لفرطِ ما طغى على حياة السوريين في السنوات الأخيرة».

وكتبَ على غلاف المجموعة : «يصبح الموت خردةً، عندما تتحوّل صور الحياة من حولنا فتنمو أزهار الصبار في أحواض المدن المهجورة، وتسقط «طرود البؤس على رأس هذا العالم، وينمو العشب في قفل الباب».

يصبح الموت خردةً عندما:

«الذين يحبونك يحبونك مهزوماً ومنكسراً عندما تغلق النوافذ «بغبار الجنود الذاهبين إلى الحرب» عندما تصبح «حقنة البوتاسيوم» طريقك لتصبح «خفيفاً كما لو كنت قصيدة بمخيلة شاعر».

يحضر الموت غيمةً سوداء في نصوص هذه الشهادة الشفافة، غير أنها غيمة عابرة، لا تجد لها موقعا لتحط في عالم يضج بالحب وبإرادة الحياة.