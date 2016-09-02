﻿«كوكتيل شخصي» لناجي ظاهر

الناصرة- «القدس العربي»: صدر في الناصرة كتاب جديد للكاتب ناجي ظاهر. حمل عنوان « كوكتيل شخصي- قصص وحكايات مسرحية»، جاء في 124 صفحة من القطع المتوسط، وزينته رسومات للفنانة الأردنية الشركسية راما جموخة المغتربة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الكتاب كما يقول عنوانه يضم مجموعة من القصص الجديدة منها:« قبلة على كتاب»، « أغنية من عالم آخر»و «متهم على الشاطئ». كما يضم مجـموعة من المسرحيات القصـيرة هي:« الآدمي»، «الوداع الأخير» و«الحفر في البحر». يضم الكتاب أيضا مقابلة أدبية شخصية مع الكاتب أجرتها معه مي عودة، إضافة إلى مادة لافتة حملت عنوان» ناجي ظاهر بقلمه- سيرة ذاتية مختصرة». وأنشودة عن مدينة الناصرة، تتغنى بها وبهواء جبالها العطر الفواح.

تم تظهير الكتاب الذي صدر عن منشورات الملّ، بكلمات جاء فيها: ترفق بـي يا سيدي ترفق.. فأنا إنسـان بـسيط حملت عاصفة النكبة أهلي من قريـتهم سيرين، ليـتشردوا في طول البلاد وعرضـها ولأولـد لـهم في النـاصرة البلدة التي أحـبها حبي لأمي وأبي.. لا تتأفف يا سـيدي إسـمعني حـتى النهاية فقد تقـتنع وتحكم لي بالبراءة والـله الـعظيم إنــني اسـتـحقها، تـريدني أن أكــون واضـحا ومباشرا؟ طــيب.. طيــب سـأكـون كـما تـريد.. وســوف أجيب عن أسـئلتك كــلها.