﻿إسرائيل تستعد لاستقبال بعثة من«الجنائية الدولية» في مهمة عن حرب غزة

القدس المحتلة ـ أ. ف.ب: أعلن مسؤول إسرائيلي أمس أن اسرائيل تستعد لاستقبال بعثة من المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستفتح تحقيقا في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة صيف 2014.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه «ستكون هذه زيارة غير مسبوقة لفريق العمل الذي سيصل قريبا.» واضاف «تهدف هذه الزيارة الى تعريف فريق المحكمة الجنائية الدولية بكيفية عمل النظام القضائي الإسرائيلي». ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق.

وتأتي هذه الزيارة بناء على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على فريق المحكمة ان يتأكد أن الدولة المعنية غير راغبة او غير قادرة على ملاحقة القضية قبل ان تفتح المحكمة الدعوى المتعلقة بجرائم الحرب. وستسعى إسرائيل الى إقناع فريق المحكمة الجنائية الدولية بأنها حريصة على إحقاق العدالة لجهة اتهامها بأنها استخدمت القوة المفرطة خلال حربها على قطاع غزة بين تموز/ يوليو وآب/ اغسطس 2014.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت إسرائيل ستسمح بدخول فريق المحكمة الى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصوصا أنها تسيطر على كل المعابر الفلسطينية باستثناء معبر رفح بين غزة ومصر. وأثارت السلطة الفلسطينية غضب إسرائيل عندما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية عام 2015 التحقيق في اتهامها بارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة في 2014. ورفضت إسرائيل التي لم توقع معاهدة إنشاء المحكمة بشدة المساعي الفلسطينية لفتح هذا التحقيق. لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا انهم سيتعاونون مع الفريق.