﻿اتجاه لتعيين حاكم عسكري في سرت الليبية بعد تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية

ليبيا – واشنطن – وكالات: كشفت قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أمس الجمعة، عن اتجاه لتعيين حاكم عسكري لمدينة ‏‏»سرت»، شمال وسط البلاد، بعد تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي.‏

جاء ذلك على لسان محمد الغصري، المتحدث باسم «البنيان المرصوص» وقال الغصري، إنه بعد تحرير سرت «سيتم تكليف ‏حاكم عسكري للمنطقة» من دون مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، مضيفاً: «الخطة جاهزة وستؤمن المدينة حتى يعود ‏الاستقرار». ولم يسبق أن نُصب حاكم عسكري على أي مدينة ليبية، حيث تخضع كل مدينة لتسيير مجلس محلي مدني، ‏وآخر عسكري، بالإضافة إلى شيوخ وأعيان المدينة.‏

غير أن طبيعة مدينة سرت باعتبارها أحد معاقل قبيلة القذاذفة التي يتحدر منها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ‏والمتهمة بتوفير الحاضنة الشعبية للتنظيم خلال ما يزيد من عام على سيطرته على المدينة، يجعل من تعيين حاكم عسكري ‏أمراً متوقعاً، خاصة أن المدينة تعتبر معقل قبيلة «الفرجان» التي ينتمي إليها الجنرال خليفة حفتر قائد القوات الموالية لمجلس ‏النواب في طبرق، والذي يرفض الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني. ‏

وفي سياق متصل، أوضح الغصري، أن «الانتهاء من تحرير الحي الثالث، لا يعني انتهاء المعارك عملياً، ولكن يعتبر انتهاء ‏العمليات العسكرية الكبرى، لتبدأ عمليات صغرى؛ تتمثل في تمشيط المنطقة بالكامل، وإقامة الحواجز الأمنية، والتعامل مع ‏الخلايا النائمة الموجودة في المدينة». وبيّن أن «إعلان تحرير سرت يحتاج إلى بعض الوقت، إذ لا بد من تمشيط المنطقة ‏بشكل كامل، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وخاصة في الحيين 1 و3». ‏

ودخلت الحملة الجوية الأمريكية التي تستهدف معقل تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا شهرها الثاني الخميس، في ظل وتيرة ثابتة من الضربات المستمرة مع احراز القوات الموالية لحكومة الوفاق تقدما في مدينة سرت. وعندما اعلن البنتاغون عن اخر جبهاته في الحرب على الجهاديين في الاول من آب/أغسطس، قال مسؤولون ان الحملة لمساعدة القوات التي تنفذ عملية «البنيان المرصوص» في اخراج الجهاديين من سرت ستكون على الارجح سريعة، مسألة «اسابيع وليس اشهراً».

وتأتي العمليات العسكرية بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الامم المتحدة. وقد شددت ادارة الرئيس باراك اوباما على أن التدخل الأمريكي تحكمه احتياجات الحكومة الليبية. وحتى الاول من ايلول/سبتمبر، شنت الولايات المتحدة 108 ضربات في سرت بواسطة طائرات بدون طيار وقاذفات ومروحيات.

وقالت روبن ماك المتحدثة باسم قيادة افريقيا في الجيش الأمريكي «رغم ان امن العمليات يحول دون التكهن بجدول زمني، ستستمر الولايات المتحدة في دعم الحكومة الليبية التي ستنظر في الخيارات المتاحة لمستقبل ليبيا بعد تحرير سرت».

وكانت الحكومة الليبية اطلقت في أيار/مايو عملية استعادة السيطرة على سرت، مسقط رأس معمر القذافي التي يسيطر عليها الجهاديون منذ حزيران/يونيو 2015. ويتم توجيه العديد من الضربات من سفينة «واسب» الهجومية البرمائية قبالة الساحل الليبي في البحر الابيض المتوسط. وبالإمكان انطلاق مروحيات هجومية تابعة لمشاة البحرية وطائرات هارير من السفينة.

وقالت ماك ان وتيرة الضربات تبقى «ثابتة»، مشيرة الى ان الامر يتطلب بعض الوقت للولايات المتحدة لاستهداف ما تطلبه الحكومة الليبية من اجل ضمان عدم وقوع خسائر بشرية. من جهته، قال الكابتن جيف ديفيس المتحدث باسم البنتاغون ان اقل من 200 من الجهاديين ما يزالون داخل سرت لكنهم مطوقون من جانب القوات التابعة للحكومة الليبية والبحر. وسيشكل سقوط سرت التي تبعد مسافة 450 كلم الى الشرق من طرابلس ضربة موجعة للتنظيم المتطرف الذي يتعرض لسلسلة من النكسات في العراق وسوريا.