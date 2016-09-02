﻿الهند: ملايين المستخدمين يضربون ضد خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي مطالبين برفع الأجور

نيودلهي – وكالات: أضرب ملايين من العمال وموظفي الحكومة في الهند عن العمل أمس الجمعة احتجاجا على سياسات إصلاح حكومية وللمطالبة بتحسين الأجور.

وأغلقت آلاف البنوك والمصالح الحكومية والمصانع أبوابها خلال الإضراب الذي دعت إليه عشر نقابات عمالية، ولكن الخدمات الأساسية مثل النقل العام والكهرباء والمياه لم تتأثر بالاضراب في المدن الكبرى والبلدات.

وذكر مركز النقابات الهندية، وهو من بين النقابات الرئيسية في البلاد، أن ما بين 150 إلى 180 مليون موظف لاسيما في قطاعات البنوك والاتصالات والتعدين شاركوا في الاضراب. ولكن لم يتسن التأكد من صحة هذه الأرقام.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن خدمات النقل وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى، مثل الطاقة والمياه، لم تتأثر بسبب الإضراب في المدن الكبرى مثل نيودلهي ومومباي. في الوقت نفسه استمر عمل البنوك الخاصة والمدارس بصورة طبيعية.

وبحسب قناة «إن.دي.تي.في» التلفزيونية، فإن الإضراب أثر بشدة على ولايتي كارناتاكا وكيرالا جنوب الهند، اللتين يحكمهما حزبا المؤتمر الوطني وجبهة اليسار الديمقراطي المعارضان.

وتأثرت الحياة اليومية في ولاية بيهار شرق الهند، حيث أغلقت المتاجر والمؤسسات الاقتصادية أبوابها، وكذلك اضطربت حركة القطارات والنقل البري بسبب الإضراب.

وقال تابان سين، سكرتير عام المركز، ان النقابات تحتج على سياسات الحكومة في مجال العمل والاستثمار وتطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأضاف «نحن نعارض التغييرات المؤيدة للشركات في قوانين العمل، وكذلك القرارات الأخيرة لتخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي في قطاعات مثل التأمين والدفاع».

وأضاف أن «الاستجابة للإضراب كانت واسعة. وفي أماكن عديدة حاولت الشرطة التصدي للمظاهرات لكن العمال خرجوا للمشاركة في الاحتجاجات».

وتعارض النقابات العمالية خطط الحكومة لإغلاق الشركات الحكومية الخاسرة التي تضم أعدادا كبيرة من العمال، إلى جانب إلزام صناديق التقاعد الخاضعة للدولة باستثمار المزيد من الأموال في بورصة الأسهم.

كانت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد فازت بقوة في الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/مايو 2014، وتعهدت بإجراء إصلاحات تستهدف تعزيز الاقتصاد ودعم قطاع الأعمال.

وقد رفضت النقابات العمالية يوم الثلاثاء الماضي دعوة الحكومة للتراجع عن الإضراب حيث قالت ان الحكومة لم توافق على مطالبها. وكانت النقابة الكبيرة الوحيدة التي لم تشارك في الإضراب هي نقابة بهارات مازدور سانج التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

ودعت عشر نقابات كبيرة إلى الاضراب بعد فشل المفاوضات مع وزير المالية، آرون غايتلي، ورفض قادة النقابات عرضه بزيادة الحد الادنى لأجور العاملين غير المهرة من 6396 روبية (95 دولارا) في الشهر إلى 9100 روبية (136 دولارا).

وقال رامين باندي من مؤتمر الاتحاد الوطني للعمل ان «الاضراب احتجاج على الحكومة المركزية، انه من اجل العمال. اضرابنا سيكون ناجحا مئة في المئة وسنثبت انه اضخم اضراب في العالم».

ويطالب العاملون الحكومة بالتخلي عن إغلاق المصانع غير المنتجة، وزيادة الرساميل الاجنبية في بعض الصناعات، وبيع حصص من الشركات الحكومية، خشية ان تؤدي الخصخصة إلى خسارتهم لاعمالهم.

وقال مركز نقابات عمال الهند ان العاملين «يطالبون بانهاء الهجوم الذي تشنه الحكومة على حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم».

واتهم المركز الحكومة بتدبير «مؤامرة وضيعة لخصخصة القطاع العام وجلب رساميل اجنبية لبعض الصناعات».

وتسعى النقابات إلى اعتماد نظام واحد للضمان الاجتماعي وزيادة الحد الادنى للاجر الشهري إلى 18 الف روبية تماشيا مع ارتفاع الأسعار.

وقد حقق رئيس الوزراء مودي فوزا ساحقا في 2014 بعد ان وعد باعتماد اصلاحات لانعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية.

وتهدف الحكومة إلى جمع حوالي 560 مليار روبية (8,3 مليار دولار) من خلال الخصخصة في 2016-2017 واغلاق مصانع عامة بعد خسائر تجاوزت 4 مليارات دولار في السنة المالية السابقة.