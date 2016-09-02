﻿عمالقة صناعة الطائرات في العالم يتجهون بحذر إلى السوق الإيرانية وسسط مخاوف من عقوبات أمريكية

واشنطن – الأناضول: تتوجه كبريات الشركات العالمية المصنعة للطائرات لإبرام صفقات بيع مع إيران، بعد رفع العقوبات الدولية عنها، وسط مخاوف من تعرضها لخطر التورط بدعم النظام السوري، من خلال المشاركة بنقل الأسلحة والعسكريين إليه.

وبهدف تسليط الضوء على القضية المثيرة للجدل، تم استطلاع مواقف مسؤولين من الشركات المصنعة للطائرات التي تعتزم التعاون التجاري مع طهران، وفي مقدمتها شركات «بوينغ» الأمريكية، و»إيرباص»الأوروبية، إضافة إلى «إمبراير» البرازيلية.

وقال تيم نيل المتحدث باسم «بوينغ» تيم نيل «إننا نسعى للاستمرار في صفقاتنا التجارية مع إيران، بما يتسق وتوجهات حكومتنا»، مضيفًا أن «اتفاقاتنا جميعها تخضع لموافقة الحكومة الأمريكية أولًا».

حاليا تتجه شركة «بوينغ» لإبرام صفقة لبيع طائرات لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، بقيمة 25 مليار دولار، في أول صفقة تجارية من نوعها بين الطرفين منذ الثورة الإيرانية عام .

غير أن مجلس النواب الأمريكي سارع للمصادقة على مشروع قانون قد يمنع هذه الخطوة.

وفي يونيو/حزيران الماضي حذرعضو الكونغرس الأمريكي، براد شيرمان، من أن الطائرات المصنعة أمريكيًا من المرجح أن تستخدم من قبل إيران لدعم عملياتها الإرهابية، وحملتها لدعم بشار الأسد في سوريا، وذلك وفقًا لخطاب رسمي أرسله لكل من وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية.

وفي هذا الصدد قال جوستين مارلينا ديبون، المتحدث باسم شركة «إيرباص» التي مقرها فرنسا «إن شركتنا تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وبالتالي فإن أنشطتنا جميعها تمتثل بشكل كامل للقوانين والأنظمة الدولية».

وسبق أن توصلت طهران مع شركة «إيرباص»، في يناير/كانون الثاني، إلى اتفاق مبدئي لشراء 118 طائرة ركاب بقيمة 27 مليار دولار.

وأضاف «يتوجب على الخطوط الجوية الإيرانية الالتزام بشروط خطة العمل المشتركة الشاملة «(JCPOA)، التي تسمح باستخدام الطائرات المرخصة لأغراض تجارية ومدنية حصرًا».

من جهتهاأعلنت شركة «إمبراير» أنها تتفاوض حاليًا على بيع طهران 50 طائرة وقالت «إن سوق الطيران الإيراني، يشكل بالنسبة لنا سوقًا هامًا، على ضوء تطلعات إيران لإعادة تحديث أسطولها الجوي من جهة، ولتعدادها السكاني الكبير من جهة أخرى»، فيما حذر إيمانويل أتوليناي، الزميل البارز في مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، في واشنطن، في مقال تحليلي نشره مؤخرًا موقع مجلة (فوربس)، أن «الطائرات التجارية الإيرانية تنتهك بصورة مستمرة، قواعد الطيران الدولية، عبر نقلها الأسلحة والعسكريين إلى سوريا، (لدعم نظام بشار الأسد) وبالتالي صفقات بيع الطائرات لإيران سيعرض الشركات المصنعة لخطر التورط في تلك الأنشطة».

وعن التعاون التجاري مع إيران، دعا أتوليناي شركة «بوينغ» الأمريكية للتفكير مرتين قبل القيام بأعمال تجارية معها، نظرًا لدور طائراتها التجارية الكبير في تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا، واستمرار الحرب الأهلية الدموية، التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، وشردت الملايين منهم».

ولفت الخبير إلى دور شركة «ماهان» في إرسال الأسلحة والمسلحين إلى سوريا، كونها تعتبر خط الإمداد الجوي الأهم لقوات الحرس الثوري هناك، حيث مازالت تواصل رحلاتها السرية، عبر استخدامها أرقام رحلات مزيفة إلى دمشق لنقل معدات عسكرية.

وسمح الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي برفع العقوبات الدولية على قطاع الطيران في إيران، ما أتاح المجال لعمالقة صناعة الطائرات العالمية « لإبرام صفقات بيع طائرات لشركة الطيران الوطنية الإيرانية «إيران إير».

ورأى المحلل السياسي الأمريكي أن «تخفيف إجراءات الحظر على إيران، لا يعني بالضرورة تغير التوجه العام ضد تحركاتها، كونها أحد الدول المدرجة في القوائم الأمريكية للإرهاب».