﻿«فيتش» تبقي على تصنيف قطر عند «AA»مع نظرة مستقبلية مستقرة

لندن – وكالات: أبقت وكالة «فيتش» على تصنيف قطر عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت ان ذلك يعكس قوة أصولها السيادية الضخمة التي تكفي لتمويل عجز الموازنة الحالي لأكثر من 20 عاما، وكذلك جهودها الرامية لضبط الموازنة.

كما اشارت الوكالة إلى احتياطات قطر من الغاز التي تعد من الأعلى في العالم.

وأدى تراجع أسعار النفط والغاز إلى هبوط حاد في إيرادات قطر المالية التي تعتمد بنسبة تزيد عن 60 في المئة على مبيعات مصادر الطاقة. وتتوقع «فيتش» عجزاً مالياً للدولة الخليجية بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي العام للسنة الحالية.

وتوقعت الوكالة تراجع إيرادات قطر الحكومية بنسبة 23 في المئة للعام الجاري، مقارنة مع تراجع بنسبة 20 في المئة في العام الماضي، مشيرة أن النفقات قد تنخفض بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي أيضاً للعام الجاري.

ورحبت الوكالة بخفض الإنفاق العام لقطر خلال العام الجاري، لتتماشى مع الإيرادات المحققة، عبر تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام، والرفع التدريجي لدعم الوقود، وضبط نفقات مؤسسات القطاع العام.

وأشارت إلى أن البلاد قامت بسد العجز في الموازنة من خلال أدوات الدين العام، دون الرجوع للأصول الاحتياطية التي تملكها، من خلال إصدار السندات وغير من الأدوات الأخرى.

وبلغ احتياطي قطر من النقد الأجنبي حتى نهاية العام الماضي نحو 36 مليار دولار أمريكي، هبوطاً من 42 مليار دولار في 2014.

واحتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الغاز المسال خلال 2015، وبلغ حجم صادراتها 106.4 مليارات متر مكعب، تلتها أستراليا بـ 39.8 ملياراً، وماليزيا بـ 34.2 مليار متر مكعب.

وجاءت الدولة الخليجية في المرتبة الثانية في تصدير الغاز بأنواعه بحجم بلغ 129.877 مليار متر مكعب بعد روسيا، والنرويج المرتبة الثالثة بـ 114.221 مليار متر مكعب، بحسب بيانات «أوبك».