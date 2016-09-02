﻿«غاز بروم» الروسية تبدي اهتماما بالاستثمار في محطات الغاز التركية

موسكو – الأناضول: أبدت شركة الطاقة الروسية «غازبروم» اهتمامها بالاستثمار في مجال محطات تحويل الغاز الطبيعي في تركيا، إلى جانب مشروع خط السيل التركي «تورك ستريم» لنقل الغاز إلى أوروبا.

وصرَّح أليكسي ميلر، مدير «غازبروم»، امس الجمعة للصحافيين في مدينة فلاديفوستوك، في الشرق الأقصى لروسيا، بأنهم ينتظرون في وقت قريب من الجانب التركي التصاريح الضرورية من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من مشرع خط السيل التركي.

وأشار ميلر إلى أنَّ كافة التصاريح التي حصلت عليها «غازبروم» بخصوص مشروع خط السيل الجنوبي ستكون سارية بحق مشروع السيل التركي.

وقال أيضا «الآن نحن مهتمون في الاستثمار بمحطات تحويل الغاز التركية، وبالأخص في مناطق الاستهلاك الكبيرة غربي تركيا».

وكان ميللر قد التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات ألبايراق يوم الأربعاء الماضي، وبحث معه مشروع خط السيل التركي، وتجارة الغاز الطبيعي. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن حل قضية التحكيم التي أقامتها تركيا بخصوص خلاف حول سعر الغاز الذي تستورده من روسيا.

وأقامت شركة استيراد الغاز الوطنية التركية «بوتاش» دعوى تحكيم ضد نظيرتها الروسية «غازبروم»، أمام غرفة التجارة الدولية العام الماضي، بخصوص سعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه من روسيا، حيث تطالب أنقرة بخصم 10.25 في المئة منه. وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق حول خفض سعر الغاز، إلا أن إحجام روسيا عن التوقيع على الاتفاق النهائي دفع تركيا إلى إقامة الدعوى القضائية المذكورة.

ومن جانب آخر ذكر وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك في تصريحات للصحافيين أمس بأن خارطة طريق مشروع خط السيل التركي ستتضح معالمها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأعلنت روسيا مطلع ديسمبر/كانون أول 2014 إلغاء مشروع خط أنابيب «السيل الجنوبي»، الذي كان من المفترض أن يمر من تحت البحر الأسود عبر بلغاريا إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكاراً للمشروع من قبل شركة الغاز الروسية «غاز بروم».

وبدلاً منه، قررت روسيا مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا ضمن مشروع «السيل التركي»، ليصل الى حدود اليونان، وإنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد الى مستهلكي جنوبي أوروبا.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، ان العمل في المرحلة الأولى من المشروع سيبدأ في النصف الثاني من العام 2019.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي عبر خطي «السيل التركي» 32 مليار متر مكعب سنويًا .