﻿بوتين: تثبيت إنتاج النفط سيكون قرارا صائبا

موسكو – رويترز: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان اتفاق مصدري النفط على تثبيت إنتاج الخام سيكون القرار الصائب لسوق النفط العالمية، وأنه ينبغي إيجاد حل وسط لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفشلت محاولات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين من خارجها للتوصل إلى اتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج في وقت سابق من هذا العام، بسبب إحجام إيران عن المشاركة، في ظل تطلعها إلى زيادة صادراتها بعدما رفعت عنها العقوبات الدولية.

وقال بوتين خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ نشرها الموقع الإلكتروني للكرملين «أعتقد أنه من باب المنفعة الاقتصادية والمنطق سيكون من الصائب إيجاد حل وسط» بشأن إنتاج إيران.

«آمل كثيرا أن يتخذ جميع المشاركين في هذه السوق -والذين يريدون أسعارا عالمية عادلة ومستقرة لموارد الطاقة- القرار الضروري في نهاية المطاف.»

وأضاف أنه سينقل موقفه إلى ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي قد يلتقي معه على هامش اجتماع مجموعة العشرين في الصين مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله «لم نكن نحن من رفضنا تثبيت مستويات الإنتاج، بل رفضها شركاؤنا السعوديون الذين غيروا وجهة نظرهم في اللحظة الأخيرة، وقرروا التروي في اتخاذ هذا القرار. إذا تحدثت والأمير (محمد بن) سلمان في هذا الموضوع سأطرح بالتأكيد موقفنا من جديد، ونعتقد أنه (تثبيت مستويات الإنتاج) القرار الصائب للطاقة العالمية.»

ومن المقرر عقد اجتماع غير رسمي بين «أوبك» والمصدرين من خارجها في الجزائر في وقت لاحق هذا الشهر.

من جهة ثانية أعربالرئيس الروسي عن اعتقاده أن مشروع خط أنابيب الغاز «تورك ستريم» لنقل الغاز إلى تركيا سيتم تنفيذه فى نهاية المطاف، وقال «أعتقد أننا سوف ننفذه فى نهاية المطاف، على الأقل المرحلة الأولى منه والمرتبطة بتوسيع قدرات النقل وزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية التركية». وأضاف أنه ستكون هناك قدرة على إمداد أوروبا أيضا بالغاز لكن هذه الإمدادات ستتوقف على قرار المفوضية الأوروبية.

من جانبه قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أمس إنه يجب مناقشة اتجاهات سوق النفط العالمية والوضع العام فيها خلال اجتماع وزراء النفط في الجزائر، لكنه هون من احتمال إجراء مباحثات بخصوص تثبيت إنتاج النفط.

وقال للصحافيين «مسألة التثبيت مسألة منفصلة تحتاج إلى مناقشة منفصلة لأن الوضع اليوم مختلف نوعا ما عما كان عليه في فبراير… وفي أبريل» مشيرا إلى أن الأسعار حاليا عند مستويات أعلى.

وأضاف «أعتقد أننا سنناقش خلال الاجتماع – إن عقد هذا الاجتماع – الوضع العام في الأسواق (النفطية).»

وذكر نوفاك أيضا أنه قد يلتقي مع نظيريه الإيراني والسعودي خلال مشاركته في منتدى الجزائر.

انخفاض الإنتاج الروسي

كان الإنتاج النفطي في روسيا -أكبر منتج للخام في العالم- اقترب من مستويات قياسية مرتفعة على مدار العام الأخير، لكنه هبط إلى 10.71 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب، وهو المستوى الأدنى في نحو عام.

وكان من شأن انخفاض إنتاج روسيا الشهر الماضي أن جعل مستويات إنتاجها قريبة من مستويات إنتاج السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم وأكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»- إذ ضخت المملكة 10.70 مليون برميل يوميا في المتوسط بما يزيد عن مستويات يوليو/تموز وفق مسح أجرته رويترز.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة الروسية فقد كان انخفاض إنتاج «روسنفت» و»باشنفت» و»نوفاتك» وشركات تقاسم الإنتاج وراء تقلص الإنتاج الشهر الماضي.

وتتوقع وزارة الطاقة الروسية أن يتراوح إنتاج النفط المحلي بين 542 مليونا و544 مليون طن هذا العام، بعدما بلغ أعلى مستوى في 30 عاما عند 534 مليون طن (10.73 مليون برميل يوميا) في 2015.