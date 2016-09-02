﻿مصادر: العراق وإقليم كردستان يستأنفان تصديرا مشتركا لنفط كركوك

لندن- رويترز: قالت مصادر في قطاع النفط أمس الأول ان شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) وإقليم كردستان العراق شبه المستقل استأنفا تصدير النفط الخام بشكل مشترك من حقل كركوك العملاق، بعد إبرام اتفاق مبدئي جديد بشأن تقاسم الإيرادات.

ويشير هذا التطور ِإلى إنفراجة في العلاقات بين بغداد وأربيل، بعد نزاع استمر بضع سنوات حول كيفية تقاسم النفط وإيرادات الميزانية، وسط مشاكل مالية لدى الجانبين اللذين يخوضان معارك ضد متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية».

وكانت تدفقات الخام من كركوك -التي تصل في العادة إلى 150 ألف برميل يوميا ويجري تصديرها عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط- قد علقت في مارس/آذار وحثت بغداد كردستان على إبرام اتفاق جديد.

وقبل مارس كان الإقليم يتولى أمر تدفقات خام كركوك بشكل منفرد، في حين لم تشهد (سومو) تصدير أي شحنة لحسابها من ميناء جيهان منذ منتصف 2015، عندما بدأت كردستان مبيعات مستقلة لنفطها وخام كركوك.

وقال مصدر شحن على دراية بالعمليات «الشحنات بالنيابة عن سومو استؤنفت الساعة السادسة من صباح اليوم… وبينما لا يزال يجري العمل على التفاصيل النهائية لاتفاق لتقاسم الإيرادات، فإن التدفقات الحالية لخام كروك يجري تقسيمها بنسبة 50/50 بين سومو وكردستان.»

والى جانب خام كركوك تنتج كردستان حوالي 500 ألف برميل يوميا من النفط من حقولها الخالصة، وسيستمر الإقليم في تسويق تلك الكمية بشكل مستقل.

لكن الحل الوسط بشأن كركوك قد يكون الخطوة الاولى نحو اتفاق شامل يتضمن كل النفط الكردي.

وتصر بغداد على أن (سومو) هي الكيان الوحيد الذي يمكنه تسويق النفط العراقي. وبدأت كردستان صادرات مستقلة بعد أن اتهمت بغداد بعدم احترام اتفاق سابق لتقاسم الإيرادات وعدم تحويل أموال كافية من الميزانية الاتحادية. وقالت بغداد التي تصدر معظم نفطها عبر الخليج ان أربيل لم تكن تصدر كميات كافية من الخام بمقتضى ذلك الاتفاق.

وكردستان في حاجة ماسة لاستئناف تدفقات خام كركوك، لأن صادراتها الخالصة لا تغطي حاجات ميزانيتها، وهو ما يجبر الإقليم على إقتراض مليارات الدولارات من تركيا ومن شركات نفطية ومؤسسات تجارية بضمان مبيعات نفط مستقبلية.

وتشير تقديرات إلى أن الإيرادات المفقودة بسبب توقف تدفقات خام كركوك بلغت أكثر من مليار دولار منذ مارس.

وقالت بغداد الأسبوع الماضي انه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الإيرادات، فان النفط من كركوك قد يجري تصديره بالشاحنات عبر إيران. وحظرت (سومو) هذا الاسبوع التعامل مع ثلاث سفن تشارك في تصدير النفط الكردي.

لكن اجتماعا بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني، يبدو أنه كسر الجليد خلال الأسبوع الماضي بالتوصل إلى اتفاق أولى بشأن نفط كركوك.

وقال المصدر في قطاع النفط إن التفاصيل النهائية بشان كيفية تقسيم تدفقات كركوك قد يتم التوصل اليها بحلول منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.