﻿توري خارج قائمة السيتي في دوري الأبطال

لندن – رويترز: خرج يايا توري من قائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بقرار من المدرب بيب غوارديولا مما يضعف فرص النجم الايفواري المخضرم في المشاركة مع الفريق. وظل توري ركيزة أساسية في خط وسط السيتي منذ انضم من برشلونة في 2010 عندما كان غوارديولا يقود الفريق الاسباني، لكنه غاب عن التشكيلة الأساسية في أول ثلاث جولات بالدوري الممتاز. وشارك توري في لقاء واحد هذا الموسم في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال أمام ستيوا بوخارست بعدما كان السيتي متفوقا 5-صفر في الذهاب. وتكهن كثيرون رحيل توري بعد وصول غوارديولا من بايرن ميونيخ وسط تقارير تشير إلى اهتمام الانتر بضم لاعب الوسط.

شفاينشتايغر ضمن قائمة مان يونايتد في الدوري الإنكليزي

لندن – د ب أ: ضمت قائمة مانشستر يونايتد المنافسة في الدوري الإنكليزي الممتاز النجم الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايغر. وجاء ذلك بعدما حامت الشكوك بشكل كبير حول مستقبل لاعب الوسط مع يونايتد، بعدما بدا خارج حسابات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وكان يتحتم على كل فريق بالدوري الممتاز تقديم قائمة من 25 لاعبا، غير اللاعبين الذين لم تتجاوز أعمارهم 21 عاما، في موعد أقصاه الخميس، وجاء شفاينشتايغر الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 ضمن قائمة يونايتد. ولم يسجل شفاينشتايغر أي مشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة حيث بدا خارج حسابات مورينيو، خاصة وأنه يتدرب مع البدلاء. وقال شفاينشتايغر (32 عاما) قبل أيام أن يونايتد سيكون آخر فريق يلعب له بالقارة الأوروبية مؤكدا: «سأكون جاهزا وقتما يحتاج الفريق لي».

باتلاند حارس ستوك يخضع لجراحة في الكاحل

لندن – رويترز: سيخضع الحارس الانكليزي جاك باتلاند المنتمي لستوك لجراحة لإصلاح إصابة في الكاحل بعد تعرضه لانتكاسة خلال تعافيه من كسر غاب بسببه عن الملاعب منذ مارس/ آذار الماضي. وقال إنه سيخضع للجراحة الأسبوع المقبل في حين قالت وسائل إعلام بريطانية إنه لا يتوقع أن يعود للملاعب قبل نوفمبر/ تشرين الثاني وهي أخبار غير سارة بالتأكيد لمدرب ستوك مارك هيوز ولمدرب منتخب انكلترا سام اولاردايس أيضا. وكان باتلاند أصيب خلال مباراة ودية فازت فيها انكلترا على ألمانيا 3-2 في برلين وبعد التعافي سيتعين عليه القتال من جديد للحصول على مكان في تشكيلة انكلترا.

سيمبسون يمدد عقده مع ليستر حتى 2019

لندن – رويترز: وقع داني سيمبسون عقدا جديدا مع ليستر ليبقى مع بطل الدوري الإنكليزي حتى 2019. ونقل موقع ليستر عن مدافع مانشستر يونايتد السابق قوله: «أنا هنا مع النادي منذ عامين والنادي يتقدم للأمام». وأضاف المدافع البالغ 29 عاما: «نملك مجموعة متماسكة من اللاعبين وساعدني كثيرا المدرب (كلاوديو رانييري) منذ قدومه وما زال يساعدني في تطوير أدائي كلاعب». وسيخوض ليستر، الذي جمع أربع نقاط من أول ثلاث مباريات هذا الموسم، مباراته المقبلة في ضيافة ليفربول في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.

بوريني مهاجم سندرلاند يغيب ثلاثة أشهر بسبب الإصابة

لندن – رويترز: ذكرت تقارير بريطانية أن فابيو بوريني مهاجم سندرلاند الإنكليزي سيغيب حوالي ثلاثة أشهر بسبب معاناته من إصابة بالفخذ. وأصيب بوريني (25 عاما)، والذي خاض مباراتين بالدوري هذا الموسم، خلال مباراة انتهت بتعادل سندرلاند 1-1 أمام ساوثهامبتون السبت الماضي. وأصبح ديفيد مويز مدرب سندرلاند يملك مهاجما واحدا جاهزا فقط هو جيرمين ديفو. ويفتقد سندرلاند أيضا الحارس فيتو مانوني الذي يغيب لثلاثة أشهر بسبب إصابة بالمرفق. وانضم بوريني لسندرلاند بعقد دائم في أغسطس/ آب 2015 وسجل خمسة أهداف في 26 مباراة بالدوري في الموسم الماضي عندما تجنب الفريق الهبوط بصعوبة.

إقبال كبير على تذاكر بطولة العالم للقوى 2017 في لندن

لندن – رويترز: تقدم أكثر من مليون شخص بطلبات للحصول على تذاكر لحضور منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام العام المقبل في لندن، والتي ستشهد آخر ظهور للرائعين يوسين بولت ومو فرح على المضمار. وقرر الجمايكي بولت، الذي حقق الثلاثية الأولمبية الثالثة على التوالي بعدما حصد ذهبيات 100 و200 وأربعة 4 في 100 متر تتابع في أولمبياد ريو الشهر الماضي، وكذلك البريطاني فرح الذي احتفظ بذهبية سباقي خمسة وعشرة آلاف متر في ريو، أن تكون بطولة العالم العام المقبل المنافسة الأخيرة لهما. وعلى العكس من ريو حيث كانت هناك الكثير من المقاعد الخالية، جاء الطلب على تذاكر بطولة لندن كبيرا وفاق تماما عدد المقاعد المتاحة والبالغ عددها 700 ألف مقعد. وقال منظمون إنهم تلقوا أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر من 92 دولة. واجتذب نهائي سباق 100 متر والمرتبط بقوة ببولت أكثر من 200 ألف طلب حصول على تذكرة، بينما تبلغ سعة الاستاد 50 ألف مقعد.