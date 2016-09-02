﻿سيرينا ويليامز تعادل رقم نافراتيلوفا وتعبر إلى الدور الثالث

نيويورك – د ب أ: صعدت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز المصنفة الأولى على العالم إلى الدور الثالث ب (فلاشينغ ميدوز) بعدما تغلبت على فانيا كينغ 6/3 و6/3 في الدور الثاني للبطولة.

وعادلت سيرينا بذلك رقم مارتينا نافراتيلوفا، صاحبة أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ تنس السيدات، حيث حققت الانتصار رقم 306 في مسيرتها. وقالت: «توقعت نتيجة مختلفة. فقد شعرت وكأنني ارتكبت العديد من الأخطاء… لكن المهم في النهاية هو أنني حققت الفوز». وعانت البولندية أغنيسكا رادافانسكا خلال المجموعة الأولى من مباراتها أمام البريطانية ناومي برودي قبل أن تحسم المباراة بالفوز 7/6 (11/9) و6/3. كذلك تغلبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الخامسة للبطولة على التشيكية لوسي سافاروفا 6/3 و6/4. وقالت هاليب: «لم تكن المباراة سهلة، وإنما كانت صعبة. فقدت إيقاع لعبي شيئا ما لأنها (سافاروفا) تلعب باليد اليسرى، وهذا ليس أمرا سهلا لي». وأضافت: «واجهتها عدة مرات من قبل، وفي كل مباراة كانت المنافسة تبدو صعبة. لست في غاية السعادة من مستواي في المباراة، لكنني بحالة معنوية جيدة لأنني حققت الفوز بمجموعتين، وتمكنت من الحسم في اللحظات المهمة». وحققت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز انتصارها رقم 70 في سجل مشاركاتها بأمريكا المفتوحة حيث تغلبت على الألمانية جوليا جورجس 6/2 و6/3. كذلك فازت الأسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 11 للبطولة. على ايلينا يانكوفيتش 6/1 و6/4 والصينية تشانغ شواي على الأسترالية سامانتا ستوسر 6/3 و6/3.

وفي فئة الرجال، أطاح السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثالث للبطولة بالإيطالي أليساندرو جانيسي حيث تغلب عليه 6/1 و7/6 (7/4) و7/5 ليصعد على حسابه إلى الدور الثالث. كذلك تغلب الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس للبطولة على كارين خاتشانوف 6/4 و4/6 و6/4 و6/3. كما تغلب الأسترالي نيك كيرغيوس على هوراسيو زيبايوس 7/5 و6/4 و6/4 وجواو سوزا على فيليسيانو لوبيز المصنف 16 للبطولة 6/2 و6/4 و1/6 و7/5.