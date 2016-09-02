﻿فورمولا ـ 1: فرستابن يسير على خطى النجم الكروي إبراهيموفيتش!

مونزا (ايطاليا) – رويترز: قارن ماكس فرستابن نفسه بالمشاكس زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد بعدما تعرض لانتقادات بسبب طريقته الهجومية خلال سباق بلجيكا في بطولة العالم لفورمولا-1 يوم الأحد الماضي.

وقال فرستابن (18 عاما) سائق رد بول إنه شعر أنه ليس بحاجة للاعتذار أو تغيير أسلوبه لمجرد أن البعض ينتقده. وأضاف السائق الهولندي على هامش سباق جائزة إيطاليا الكبرى: «دعنا نقول إنك تضع إبراهيموفيتش كمدافع. هل سيحب ذلك لمجرد أن بعض الناس تعتقد أنه مدافع جيد (أكثر منه مهاجما)؟ لا أعتقد أنه سيستمع لهؤلاء الأشخاص». وتابع: «لو أراد الهجوم سيفعل ذلك. فليس لأن بعض السائقين أبلغوني بأنه يجب أن أغير أسلوب قيادتي سأستمع إليهم وأفعل ذلك». وأثار فرستابن ضجة في عالم فورمولا-1 بموهبته عندما أصبح في مايو/ أيار الماضي أصغر سائق يفوز بسباق في تاريخ الرياضة وصنع اسمه كأحد السائقين المثيرين للجدل والمفضلين للمشجعين أيضا. وكتب التاريخ في سباق جائزة بلجيكا، القريب من بلاده هولندا، بعدما أصبح أصغر سائق ينطلق من الصف الأول. واحتك السائق الشاب بثنائي فيراري سيباستيان فيتل وكيمي رايكونن قبل أن يحاول بقوة الحفاظ على مركزه أمام رايكونن في السباق. وأجبر تصرف فرستابن منافسه سائق فيراري على استخدام المكابح بعد ذلك خلال السباق، فيما بدا أن ما فعله السائق الشاب تجاه رايكونن كان ردا على ما حدث في البداية. وقال رايكونن إن مثل هذه التعليقات تثير القلق. وأضاف السائق الفنلندي: «لا أعتقد أنه أمر سليم من الناحية الرياضية أن تتعمد فعل ما حدث. كان من الممكن أن ينتهي الأمر بشكل سيئ جدا. هذا ليس المكان المناسب للانطلاق والتصرف بسخافة والرد بهذا الشكل على ما حدث». وطلب سائقون آخرون من منظمي السباق، الذين لم يتخذوا أي إجراء في ما حدث في سباق بلجيكا، بمزيد من التدخل وتوقعوا أن يكون اجتماع السائقين في مونزا مليئا بالأحداث.