﻿روراوة: لاعبو المنتخب الجزائري يريدون التتويج بكأس أفريقيا

الجزائر – د ب أ: كشف محمد روراوة رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري أن لاعبي المنتخب الأول يريدون التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في الغابون. وفازت الجزائر مرة واحدة باللقب عندما استضافت الدورة عام 1990.

وقال روراوة: «نستهدف من مشاركتنا في كأس أمم أفريقيا المقبلة بلوغ الدور قبل النهائي، لكن صراحة نتطلع إلى التتويج باللقب، وهذا هو هدف اللاعبين أيضا». وضمنت الجزائر تأهلها إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا في الجولة الماضية، حيث تتصدر المجموعة العاشرة بـ13 نقطة، متقدمة على إثيوبيا الوصيفة بخمس نقاط، بينما تحتل سيشل المركز الثالث بأربع نقاط، وتتذيل ليسوتو المجموعة بثلاث نقاط. ووصف روراوة المباراة، التي يلتقي فيها المنتخب الجزائري مع ضيفه ليسوتو غدا الأحد في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، بالمواجهة الودية التي تسبق بداية ملحمة جديدة. واستطرد يقول: «سنبدأ ملحمة جديدة على غرار ما حدث في 2010 و2014، سنستعد لكأس أمم أفريقيا كما يجب ومن جميع الجوانب. الأمر نفسه يخص المباريات المؤهلة لمونديال روسيا. اللاعبون واعون لما ينتظرهم، والمدرب قال لهم انه يريد الوصول معهم إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم، وهو الانجاز الذي فشل في تحقيقه مع منتخب غانا». وأكد روراوة، أن المنتخب الجزائري يملك مجموعة جيدة من اللاعبين تلعب كرة جميلة، وهو عازم على الفوز بكل المباريات داخل قواعده وخارجها، رغم الأجواء غير المساعدة التي تميز الكرة الأفريقية كالظروف المناخية ونوعية أرضية الملاعب. وتحدث عن الأسباب التي جعلته يختار الصربي ميلوفان راييفاتش مدرباً جديدا لـ»محاربي الصحراء»، حيث قال إن المدرب الجديد لديه معرفة جيدة بأفريقيا فضلا عن امتلاكه لخبرة نهائيات كأسي أفريقيا والعالم. وأوضح أن المدرسة اليوغوسلافية سابقا تناسب جيدا الكرة الجزائرية، لافتا أن اللغة ليست عائقا في التواصل بين راييفاتش ولاعبيه، لان هناك عددا من اللاعبين يتحدثون الانكليزية، فضلا على وجود مترجم يشغل في الوقت ذاته منصب مدرب مساعد حاصل على شهادة تدريب عليا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.