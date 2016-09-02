﻿تألق إماراتي وسعودي وسقوط قطر والعراق وسوريا في الجولة الأولى

عواصم – الأناضول: شهدت الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 تألقا للمنتخبين الإماراتي والسعودي، وسقوطا واضحا لبقية العرب المشاركين في المرحلة النهائية للتصفيات.

ويشارك في المرحلة النهائية للتصفيات خمسة منتخبات عربية من إجمالي 12 منتخبا يشارك في تلك المرحلة، وهي السعودية وقطر والإمارات والعراق وسوريا.

ففي المجموعة الأولى، تلقى المنتخب القطري هزيمة من مضيفه الإيراني بهدفين دون رد، وجاء الهدفان في الدقيقتين 90 و95 رغم أن المنتخب الإيراني لم يقدم العرض المنتظر منه في اللقاء. كما سقط المنتخب السوري في فخ الهزيمة من مضيفه الأوزبكي بهدف دون رد، ليثأر المنتخب الأوزبكي من نظيره السوري بعد غياب دام 20 عاما وتحديدا منذ بطولة أمم آسيا 1996 عندما فازت سوريا وقتها بهدفين لهدف. وضمن المجموعة ذاتها، واصل المنتخب الكوري الجنوبي مسلسل تفوقه على نظيره الصيني بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين. وبذلك، جاء ترتيب المجموعة الأولى، إيران في الصدارة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية وأوزبكستان، ثم الصين رابعا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن منتخبي سوريا وقطر.

وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب الإماراتي انتصارا تاريخيا على نظيره الياباني في عقر دار الأخير بطوكيو بهدفين لهدف في مباراة جاءت حماسية من الجانبين. والفوز هو الأول للأبيض الإماراتي على نظيره الياباني في ملعب الأخير، حيث أن تاريخ المواجهات التي جمعتهما لم تشهد فوزا للإمارات على اليابان في طوكيو. وكاد أن يسقط المنتخب السعودي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره التايلندي بالرياض، لكنه تمكن من الفوز بالمباراة بصعوبة بهدف من ركلة جزاء نفذها نواف العابد، ليواصل بذلك الأخضر مسلسل تفوقه على نظيره التايلندي بتحقيق الفوز العاشر عليه في مختلف المواجهات التي جمعتهما في مختلف المسابقات، مقابل تعادل وهزيمة واحدة. وضمن المجموعة ذاتها، تلقى المنتخب العراقي هزيمة من نظيره الأسترالي أحد المرشحين بقوة للتأهل للمونديال بهدفين دون رد، حيث استغل لاعبو أستراليا بعض الأخطاء الدفاعية من «أسود الرافدين» وتم من خلالها تسجيل هدفين في الشوط الثاني. وجاء ترتيب المجموعة الثانية، أستراليا في الصدارة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات والسعودية، ثم اليابان رابعا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن منتخبي تايلند والعراق.

وتخوض قارة آسيا تصفيات المونديال ضمن مجموعتين تضم كل منهما 6 منتخبات، ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث من كل مجموعة في الملحق الآسيوي، على أن يلعب الفائز مع خامس قارة أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا، وهو ما سيحدده الفيفا في وقت لاحق، على مقعد بالمونديال.