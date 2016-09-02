﻿سيلفا يمنح اسبانيا الفوز على بلجيكا في أول مباراة للمدربين

بروكسل – رويترز: سجل ديفيد سيلفا هدفين ليمنح مدربه يولن لوبتيغي البداية المثالية مع إسبانيا بالفوز 2-صفر على بلجيكا تحت قيادة مدربها الجديد أيضا روبرتو مارتينيز في مباراة ودية.

واحتفل لوبتيغي، الذي تولى المهمة خلفا للمخضرم فيسنتي ديل بوسكي، بالانتصار بعدما استحوذ على الكرة لفترات طويلة وأظهر نزعة هجومية واضحة، بينما عبر مشجعو أصحاب الأرض عن إحباطهم من أداء بلجيكا وأطلقوا صيحات الاستهجان. وهذه أول هزيمة لبلجيكا على أرضها في حوالي ثلاث سنوات. وتقدم سيلفا بالهدف الأول في الدقيقة 34 بعدما توغل فيتولو وأرسل كرة عقب تقدم الحارس تيبو كورتوا. وأضاف سيلفا الهدف الثاني من ركلة جزاء بعدما ارتكب المدافع جوردان لوكاكو خطأ ضد فيتولو بعد مرور ساعة من اللعب. وبدأ الإسباني مارتينيز، الذي تولى قيادة بلجيكا خلفا لمارك فيلموت، بنفس العناصر تقريبا التي خسرت أمام ويلز في دور الثمانية ببطولة أوروبا 2016. ويبدو أن مارتينيز ينتظره الكثير من العمل ليحول بلجيكا إلى فريق خطير. وقال مارتينيز إن إسبانيا سيطرت على المباراة بعد بداية جيدة لبلجيكا وأكد أن الفريق سيتعلم الكثير من الدروس من هذه الخسارة. وأضاف مدرب إيفرتون الانكليزي السابق: «نحن ندرك أننا نملك المواهب في تشكيلتنا لكن هذا لا يكفي». وأكد لوبتيغي أن النتيجة مثالية وعبر عن رضاه التام عن أداء اللاعبين وأشاد بالتعاون بين ثنائي الوسط كوكي وسيرجيو بوسكيتس. وكان من المفترض إقامة هذه المباراة الودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لكنها ألغيت لظروف أمنية بعد هجمات باريس. وستبدأ إسبانيا مشوارها في تصفيات كأس العالم على أرضها أمام ليختنشتاين بعد غد الاثنين بينما تلعب بلجيكا في ضيافة قبرص في اليوم التالي.

عبارات الإشادة تنهال على مدرب اسبانيا الجديد لوبيتيغي

مدريد – د ب أ: انهالت عبارات الإشادة من الإعلام الأسباني على المدرب جوليان لوبيتيغي بعدما حقق انطلاقة قوية في تدريب المنتخب وقاده إلى الفوز على نظيره البلجيكي في عقر داره 2/صفر.

وعلقت إذاعة «راديو ماركا» على الفوز: «مشاعر التفاؤل تسود الأجواء من جديد، بعد أشهر قليلة من التشاؤم». وتقصد إذاعة راديو ماركا بـ»الأشهر القليلة من التشاؤم» الفترة التالية لهزيمتي أسبانيا المخيبتين للآمال أمام كرواتيا وإيطاليا في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، التي أعلن المدرب فيسنتي دل بوسكي عقب نهايتها رحيله عن تدريب المنتخب الأسباني واعتزال التدريب. وعمل لوبيتيغي في تدريب منتخبات الفئات العمرية بأسبانيا لعدة أعوام، وعقب رحيل دل بوسكي، جرى منحه فرصة تدريب المنتخب الأسباني مع مطالبته بإعادة أسلوب اللعب الشهير «تيكي تاكا» الذي نجح من خلاله المنتخب الأسباني في فرض هيمنته بالمنافسات الدولية بين عامي 2008 و2012. وعلقت صحيفة «آس» عقب المباراة: «أخبار سارة: التيكي تاكا تعود»، مشيرة إلى نسبة استحواذ لاعبي المنتخب الأسباني على الكرة التي بلغت 62 بالمئة. وذكرت صحيفة «آس» أن الهدف الأول للمنتخب الأسباني شكل دليلا على عودة أسلوب التيكي تاكا، حيث سجل الفريق 13 تمريرة قصيرة متتالية قبل أن يسدد سيلفا الكرة بقدمه اليسرى في الشباك. وذكرت الصحيفة: «هذا الاسلوب في الحركة هو ما نحب أن يطبقه المنتخب الأسباني، هذا هدف من طراز يجعل المنتخب الأسباني محل إعجاب العالم بأكمله». ووصفت محطة «كادينا كوبي» الإذاعية المدرب لوبيتيغي بأنه «الشخص الأمثل لمواصلة إرث دل بوسكي». واتبع لوبيتيغي خطى دل بوسكي في التحلي بالهدوء والتواضع في تصريحاته عقب المباراة. وقال لوبيتيغي: «كانت بداية محفزة للغاية. أنا سعيد بالطريقة التي أدى بها لاعبونا الليلة… هذا بالتحديد ما كنت أتمناه… لقد استمتعوا حقا بالمباراة، ونحن استمتعنا بمشاهدتهم».

وتحدث المدرب عن مستقبل واعد للمنتخب الأسباني، حيث صرح قائلا: «اللاعبون الشبان الذين شاركوا الليلة تألقوا بشكل كبير. أعتقد أنهم سيقدمون لنا الكثير». وكانت الصدمة الوحيدة للاعبين الشبان من نصيب المهاجم ألفارو موراتا حيث خرج في وقت مبكر من المباراة بسبب إصابة في عضلات الفخذ، وربما يغيب عن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام ليختنشتاين يوم الاثنين المقبل في بداية مشوار المنتخب الأسباني بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018. وحل دييغو كوستا مكان موراتا، ليسجل عودته إلى صفوف المنتخب من جديد بعد أن غاب عن تشكيلته خلال يورو 2016، حيث استبعده دل بوسكي من حساباته. وتولى ديفيد دي خيا حراسة المرمى في المباراة وأثبت جدارته بخلافة الحارس المخضرم إيكر كاسياس، حيث أظهر المزيد من التطور والثقة مقارنة بمستواه خلال يورو 2016.